BMW nog lang niet klaar met dit autotype: “hoort bij onze kern”

Het klinkt alsof BMW belooft dat we van één autotype nog lang mogen genieten, al zeggen ze dat over meer carrosserietypen.

Crossover of SUV is het toverwoord in de moderne autowereld. Die auto’s lijken te bieden wat de gewone persoon zoekt in een auto dezer dagen. Vaak is het een compromis, maar je kan het maar zo zien: beter gemiddeld in alles dan goed en slecht in bepaalde aspecten. Al is het vaak de hoge zit die mensen echt over de streep trekt.

BMW

Het is dus zeker geen toeval dat BMW’s nieuwe standaard voor auto’s, Neue Klasse geheten, aftrapt met een SUV. De iX3 moet zo’n manusje-van-alles worden. Een paar modellen onder of boven die X3 als nieuwe crossovers moet je ook zeker niet raar van opkijken. Maar daarnaast willen de Beieren zeker andere carrosserievormen niet vergeten. Naar de toekomst van de coupé wordt gekeken en ook de Touring blijft scoren, zeker als M.

Sedans

Eén autotype is echter ‘de kern van BMW’, als het aan senior designer Oliver Heilmer ligt. Tegen GoAuto zegt hij dat een compacte, sportieve sedan is waar BMW om draait. Ook al lijken de trends het zo te draaien dat de sedan in de vergetelheid raakt, blijft BMW er trouw aan. En da’s mooi. Net na de iX3 is de i3 dan ook aan de beurt als het tweede Neue Klasse-model en die auto moet ook alles anders gaan doen qua design, aandrijflijn en interieur.

Grille-waanzin

Na de i3 komt er ook nog een normale 3 Serie en M3, wat technisch gezien doorontwikkelingen zijn van de bestaande G20/G80 (op het CLAR-platform) maar dan met profijt van het Neue Klasse-design. Waarover Heilmer zegt dat kalmte het nieuwe normaal is. Dat wil zeggen: die wilde, enorme nieren waren een ding van hun tijd en ‘voor de G80 werkte het’ (voor de kopers dan). Maar volgens de ontwerper is nu de tijd aangebroken dat het allemaal weer terug gaat naar iets eenvoudigers. Kernwaardes voor het design van BMW, zoals die nieren maar ook de Hofmeister-knik, blijven wel in het design. En wat betreft de grootte van de grille, die wordt kleiner. Da’s mooi.

Historische knipogen

Volgens Heilmer is de iX3 de BMW die speelt met ‘nieuwe designelementen’, maar de i3 gaat meer ‘klassiek’ worden. We wachten nog even af wat dat concreet betekent, maar er wordt bijvoorbeeld beloofd dat koelgaten alleen toegevoegd worden als ze ook echt iets doen. Niet allemaal nep opplakspul dus. Iets waar BMW wel klaar mee is: ronde koplampen of ronde vormen in de koplampen. Vroeger waren vrijwel alle lampen rond en BMW staat natuurlijk bekend om dubbele ronde koplampen waar later de Corona Rings (beter bekend als angel eyes) als signatuur in verschenen. Een dubbele lichtsignatuur is er nog steeds, maar nu met dubbele ‘slangentanden’ zoals ze in de volksmond al worden genoemd.

Kortom: de sedan is nog lang niet ten einde bij BMW. Hoezee!