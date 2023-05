Bekende Ferrari F430 staat nu te shinen bij Domeinen

Het was een kwestie van tijd, maar daar is ‘ie dan: de chromen Ferrari F430 staat bij Domeinen.

Als je opeens een berg geld hebt is de verleiding natuurlijk heel groot om een Ferrari aan te schaffen. Er zijn echter situaties waarin je dat beter niet kunt doen. Als je het geld niet op een eerlijke manier hebt verkregen en nog gewoon in een rijtjeshuis woont bijvoorbeeld.

Zoals we vorig jaar schreven kon iemand uit Barendrecht de verleiding toch niet weerstaan en parkeerde hij een Ferrari F430 voor zijn doodnormale rijtjeshuis. Alsof dat niet genoeg opviel, had hij de auto ook nog eens chrome laten wrappen.

Daarmee schreeuw je om aandacht en die heeft hij ook gekregen: de politie bracht hem een bezoekje en nam zijn glimmende Ferrari mee. En die gaat hij niet meer terugkrijgen, want de auto is nu bij Domeinen verschenen.

Het betreft een F430 F1, met de gerobotiseerde handbak dus. De originele kleur van de auto is Rosso Corsa. Hoe we dat weten? Als je een deur of motorkap opentrekt zie je hier en daar nog wat rood. Voor een volledige wrap was blijkbaar toch geen budget.

De auto heeft zo’n 118.000 km op de teller staan. Dat is helaas niet te verifiëren, aangezien het een importauto betreft. We hebben echter geen reden om aan de kilometerstand te twijfelen. Belangrijker is de vraag hoe goed de auto is onderhouden.

Er is maar één manier om daarachter te komen: door de auto te kopen. Dat kan dus door een bod uit te brengen op Domeinen. Het zou een zegen zijn als de auto een nieuwe eigenaar krijgt, want die kan dan zo snel mogelijk die aartslelijke wrap verwijderen.