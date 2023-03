Deze Ferrari F430 heeft een half miljoen gelopen!

Het is bijna niet te bevatten, maar deze Ferrari F430 heeft er al meer dan een half miljoen kilometers op zitten.

Een Ferrari koop je voor de speciale momenten. Dat je echt een leuke rit kan gaan maken. Althans, dat hoor je mensen weleens zeggen. Want als je er te vaak gebruik van maakt, wordt het vanzelf minder speciaal. Nu geldt dat voor alcohol en bepaalde amfetaminen, want je lichaam bouwt immers een hogere tolerantie op. Je raakt er gewend aan.

Maar is dat met een Ferrari echt het geval? Of laat je die zo vaak in de garage staan omdat ‘ie eigenlijk te duur is om altijd mee te rijden? Waarschijnlijk het laatste. De eigenaar van deze Ferrari F430 had daar geen last van. Hij reed namelijk altijd met zijn rode trots op wielen.

Ferrari met half miljoen op de klok

Het is namelijk een Ferrari F430 met een half miljoen op de klok. Of wacht, dat is afgerond naar beneden! De teller geeft namelijk 556.913 km aan. Dat is voor een auto an sich al erg veel, maar voor een Ferrari al helemaal.

Het is een exemplaar uit december van 2005. Sindsdien heeft de eigenaar niet alleen veel mee gereden, maar de auto ook naar eigen smaak aangekleed.

Zo zijn er diverse Novitec-items in de vorm van een splitter, een setje skirts en een flinke achterspoiler. Ook de donkere achterlichten zijn een Novitec-verschijnsel uit die periode. De velgen zijn zwart gemaakt en voorzien van een rode rand. Tja, het is smaak, zullen we maar zeggen.

Wel erg prettig is de remmenupgrade van Novitec. De vorige eigenaar zal geregeld de remmen hebben moeten vervangen, dus ja, waarom niet een upgrade doen?

Lang leven opzitten

Je kan aan het interieur wel zien dat de auto er al een leven op heeft zitten. We schatten in dat de stoelen in de tussentijd zijn vervangen. Aan de knopjes zie je wel de echte slijtplekken.

Voordeeltje, de radio-unit is gewoon een vrij generieke Becker met Ferrari-opschrift. Dus dat is vrij eenvoudig te vervangen. De knopjes voor de ruitbediening zijn wel helemaal versleten. Maar ja, er is vast wel een Fiat te vinden die ze ook gebruikt.

De prijs is niet bekend, maar op aanvraag. We zijn dan natuurlijk erg benieuwd welke waarde jij hier aan gaat hangen. Wat vind jij een Ferrari F430 waard met 556.913 km op de klok?

Want ja, de kans op een hoop onderhoudskosten is zo groot als de daling van de FvD in de Provinciale Statenverkiezingen. Net zoals die reptielen-aanhangers heeft deze F430 twee zetels, maar schatten we de betrouwbaarheid van de Italiaan iets hoger in. De advertentie kun je hier bekijken!

Met dank aan Guus voor de tip!

