Nee maar: Tesla gaat reclame maken

Een automerk dat reclame maakt is normaalgesproken geen nieuws, maar wel als het Tesla betreft.

Alsof het nog niet knap genoeg is dat Tesla in no time een grote speler is op de automarkt, heeft Elon Musk dat ook nog eens voor elkaar gekregen zonder een cent uit te geven aan reclame. Dat was nergens voor nodig, want alle media (ja, wij ook) schrijven maar wat graag over Tesla. En als Elon Musk iets zegt hangt iedereen aan zijn lippen.

Je zou denken dat zoiets alleen de eerste paar jaar werkt en dat het op een gegeven moment wel klaar is met de hype. Toch staan Tesla en Elon Musk nog steeds volop in de belangstelling.

Desalniettemin wil Elon Musk toch voorzichtig wat reclame gaan maken. Dat verkondigde hij deze week weten tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Dit gaat niet meteen op grote schaal gebeuren, want de grote Tesla-leider had het over “een beetje reclame maken en kijken hoe het gaat”.

In een interview met CNBC verklaart Elon Musk zich nader. Hij zegt dat communiceren via Twitter toch een beetje preken voor eigen parochie is. Om de ‘ongelovigen’ te bereiken kan het daarom interessant zijn om wat ouderwetse reclame te proberen.

Het idee lijkt niet direct uit de koker van Elon Musk zelf te komen, maar vanuit de aandeelhouders. Musk zegt echter dat hij gelooft in “luisteren naar de aandeelhouders”. Uiteraard alleen als hij het er zelf mee eens, maar dat zegt hij er niet bij.

Het idee is nog vers, dus Elon Musk heeft nog geen reclamestrategie klaarliggen. Hij zegt alleen dat de reclames informatief en vermakelijk moeten zijn, zodat je geen spijt hebt dat je de reclame hebt gekeken.

Het ironische is natuurlijk dat Tesla nu weer een hoop gratis publiciteit krijgt, puur omdat Elon Musk zegt dat ze reclame gaan maken. En als Tesla straks hun eerste reclamevideo af heeft, hoeft Elon Musk die eigenlijk alleen maar op Twitter te zetten. De rest gaat toch wel vanzelf.