Dat is pech, glimmende Ferrari weg

Deze glimmende Ferrari F430 was wereldberoemd in Barendrecht, maar is inmiddels van straat verdwenen.

We zijn de laatste tijd regelmatig to-the-rescue als een lezer zijn auto kwijt is. Met een beetje hulp en geluk vinden we de gejatte auto’s dan nog terug ook. Maar voor deze glim-Ferrari hebben we jullie hulp helemaal niet nodig, want we weten precies waar hij is: bij de politie…

Die nam deze Ferrari F430 in Barendrecht namelijk in beslag van een 43-jarige inwoner die hem gewoon op een parkeervak voor zijn rijtjeshuis had staan. Even verderop in de straat nam de politie ook nog een dikke Mercedes in beslag.

Zorgfraude

De Ferrari F430-liefhebber uit Barendrecht wordt samen met een 36-jarige Hagenees verdacht van zorgfraude, waar de beide boeven voor tonnen winst mee gemaakt zouden hebben. Naast de twee auto’s zijn 20 agenten uren bezig geweest met het naar buiten sjouwen van Apple apparatuur, Louis Vuitton tassen en merkschoenen.

Omwonenden zijn niet echt verbaasd. De levensstandaard van de Ferrari-eigenaar viel aardig op in de straat gevuld met rijtjeshuizen. Vooral de Ferrari F430 uit 2006 met een huidige marktwaarde van een ton viel ietwat uit de toon tussen de familiebakken van de rest van de straat.

Chroomkleurige wrap

Eerder dit jaar liet de eigenaar van de Italiaanse supercar hem wrappen met chroomkleurige folie. Een buurvrouw die hele hordes aan carspotters van heinde verre voorbij zag komen speciaal voor de glimmende Ferrari zegt daarover tegen het AD:

Soms zaten we ’s middags om 15.00 uur al met de gordijnen dicht omdat die auto zo glom.

De politie laat weten in totaal vier auto’s in beslag genomen te hebben. En heel veel luxegoederen. Wellicht moeten we onze vrienden van Domeinen maar eens goed in de gaten gaan houden. Misschien komt de blinkende Ferrari F430 uit Barendrecht nog wel voorbij op de veiling.

Foto’s van @arnoldh via Autoblog Spots