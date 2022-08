Koenigsegg met handbak razend populair, oplage wordt verhoogd

De Koenigsegg CC850 blijkt een schot in de roos te zijn.

Je wordt vandaag de dag doodgegooid met hypercars, maar Koenigsegg laat iedere keer weer zien wie er de baas is. In 2020 wisten ze vriend en vijand te verrassen met een vierzits hypercar met een driecilinder. Ook dit jaar kwamen de Zweden verrassend uit de hoek: in Monterey introduceerden ze een 1.185 pk sterke hypercar met een handbak.

Knap staaltje techniek

Daarmee is het de sterkste handgeschakelde auto ooit. Uiteraard heeft de Koenigsegg CC850 geen normale handbak. Sterker nog: het is eigenlijk een automaat. Maar dan wel eentje die volledig handmatig is te bedienen, inclusief koppeling. Een heel knap staaltje techniek.

Uitverkocht

Dit klinkt de rijken der aarde als muziek in de oren, want Koenigsegg zegt compleet overrompeld te zijn door de reacties. Er worden 50 stuks gebouwd van de CC850 en die waren in een mum van tijd uitverkocht. Volgens Koenigsegg zijn hun stoutste verwachtingen overtroffen.

Extra exemplaren

Omdat er zoveel vraag is haalt Christian Von Koenigsegg de hand over zijn hart: er worden nog 20 exemplaren extra gebouwd. De totale oplage van de CC850 komt daarmee op 70 stuks, wat voor Koenigsegg-begrippen nog aardig wat is. Overigens komt dit nog lang niet in de buurt van de vraag, aldus Christian.

Minder exclusief

Dit is natuurlijk leuk voor de klanten die achter het net visten, maar minder leuk voor de klanten die er al een besteld hadden. Die hebben nu namelijk een minder exclusieve auto. Koenigsegg heeft echter een aantal trouwe klanten geraadpleegd en die vonden het geen probleem.

Symboliek

De symboliek achter het getal 50 is nu helaas ook weg. Dat was namelijk een eerbetoon aan Christian Von Koenigsegg himself, die dit jaar 50 werd. Koenigsegg heeft er toch een draai aan weten te geven: er worden nu 50 stuks gebouwd om Christian’s verjaardag te vieren, plus 20 stuks om het 20-jarig bestaan van de CC8S te vieren.

Vooropgezet plan

Het zou natuurlijk ook kunnen dat dit alles stiekem een vooropgezet plan was… In dat geval zitten er niet alleen slimme jongens op de ontwikkelingsafdeling van Koenigsegg, maar ook op de marketingafdeling.