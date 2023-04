2,5 miljoen euro niet genoeg voor Koenigsegg Regera

Deze bijzonder samengestelde Koenigsegg Regera moest een flinke duit opleveren.

Auto’s hebben een tijd van komen en gaan, tenminste, de meesten. Zo kan het zijn dat je drie miljoen euro stukslaat op een bijzondere auto en er na een paar jaar weer mee klaar bent. Dat gebeurde met deze Koenigsegg Regera.

Koenigsegg Regera

Als een goedkope auto je ding is, moet je sowieso niet bij Christian von Koenigsegg wezen. De Zweedse autobouwer bouwt enkel ‘megacars’, wat volgens hen het stapje boven hypercars is. Een Koenigsegg behoort in welke vorm dan ook bij de snelste auto’s ter wereld. De Regera was de dikste en snelste Koenigsegg vanaf 2016 en de eerste Koenigsegg met hybridespul aan boord. De 5.0 liter V8 levert 1.500 pk en de auto heeft een zeer bijzondere versnellingsbak. En natuurlijk een topsnelheid van ruim 400 km/u, inderdaad dus behorend tot de top van wat je met een auto kan.

Specificatie

Van de Regera zijn tussen 2016 en 2022 precies 80 stuks gebouwd. Een vrij laat model uit 2021 komt nu te koop. Inderdaad, slechts twee jaar na de levering alweer. En het is een bijzonder exemplaar. De kleur Candy Blue kunnen we niet anders dan fraai vinden, het is vooral het gekozen contrast. Dat is namelijk goud. En nee, niet de kleur goud, echt goud. De wielen en contrasterende accenten bevatten bladgoud. Dat vindt je overal terug, zelfs onder de kap. Ook het Ghost Package (extra koolstofvezel aerodynamische onderdelen) was een dure optie.

Veiling

Zoals gezegd mocht de eigenaar de sleutels van deze bijzondere Koenigsegg Regera ophalen in 2021 en nu in 2023 werd ‘ie te veil aangeboden op Bring a Trailer, na slechts 615 mijlen (990 km). De nieuwprijs was 3.277.626 dollar (iets meer dan 3 miljoen euro), maar dit soort auto’s houden hun waarde wel. Tenminste, zo denkt de eigenaar erover. De auto is namelijk niet verkocht en dat terwijl er wel met flinke bedragen werd geboden. De teller stopte op 2.740.000 dollar. Dat was niet genoeg om de reserve te halen en dus werd er geen deal gesloten.

We verwachten dat de eigenaar er dan ook minstens de nieuwprijs voor had willen zien, wat je met de meeste Koenigseggs ook wel haalt. Misschien dat de Regera nog te nieuw is. De hele veiling kun je terugvinden op Bring a Trailer.