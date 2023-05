Mag deze Hyundai N Vision 74 dan wél in productie?

Nu Hyundai hun N Vision 74 concept officieel heeft afgeschoten voor productie, is er maar één manier om hem toch te krijgen.

Je moet de concept cars van Hyundai goed in de gaten houden. De bijzonder vormgegeven Ioniq 6 en Ioniq 5 debuteerden beide als een concept die dezelfde lijnen hadden. Ook de recente Tucson debuteerde als een strakke concept. Je voelt dus al enthousiasme opkomen wanneer je weet dat een vrij recente concept car van het merk een bloedgave raceauto is met een retro-achtig Pony-lijnenspel. We hebben het dan uiteraard over de N Vision 74.

Welles, nietes

Vorige week konden we jullie melden dat Hyundai een speciale ‘N dag’ zou hosten waar de productieversie van de N Vision 74 gepresenteerd zou worden. Ja, productieversie! Helaas bleek dit een té enthousiaste aankondiging. De N Vision 74 blijft bij een concept en wat Hyundai wel presenteerde is een retro-concept op basis van de eerste Pony. Met wat spoilerwerk is dat ook een N Vision 74, maar de gave raceauto blijft bij een concept. Jammer en voer voor een ‘vergeten concept’ lijstje voor in de toekomst.

LEGO

Als je dus de Vision 74 wil kopen, moet je het anders doen. Er is een manier die aanstaande zou kunnen zijn middels LEGO. De Deense bouwsteentjesfabrikant biedt voldoende mogelijkheden voor het realiseren van schaalmodellen en de LEGO Hyundai N Vision 74 bestaat echt!

Exemplaar

Tenminste, er bestaat een exemplaar. De ontwerper van de Hyundai N Vision 74 is LEGO-fanaat JiHyun Joo. Hij ontwierp een zeer representatief model van de bijzondere concept. Deze telt 2.977 stukjes, is 38 cm lang en zit vol met alle details die de N Vision 74 bijzonder maken. Ook kunnen de motorkap, deuren en achterklep open, wel zo leuk.

Hulp

Leuk om naar te kijken, maar er is een kans dat jij deze LEGO Hyundai N Vision 74 ook kunt bouwen. JiHyun Joo uploadde hem namelijk op LEGO Ideas. Dat is LEGO’s crowdfunding-website. Iedereen kan hun modellen uploaden en zodra er genoeg animo is, in het geval van Ideas 10.000 supporters, gaat LEGO de mogelijkheden bekijken om hem in productie te nemen.

Da’s geen garantie overigens: de LEGO Hyundai N Vision 74 staat op 145 supporters en heeft er dus nog ruim 9.800 nodig. Zelfs bij 10.000 supporters kunnen licentierechten en vergelijkbare rompslomp nog roet in het eten gooien. Maar je mist alle schoten die je niet afvuurde en de LEGO N Vision 74 is een model met veel potentieel. Bekijken en supporten doe je dan ook op de LEGO Ideas pagina van de Hyundai.