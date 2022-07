Lightyear gaat in zee met Koenigsegg

Lightyear heeft de aandacht weten te trekken van Christian Von Koenigsegg.

Als nationalistische Nederlanders hebben we natuurlijk graag dingen waar we trots op kunnen zijn. Spyker doet helaas weinig dingen meer waar we trots op kunnen zijn, maar er is inmiddels een nieuwe Nederlandse ster aan het firmament: Lightyear.

Vorige maand presenteerde Lightyear de productieversie van de Lightyear One, die inmiddels is omgedoopt tot Lightyear 0. Met een prijskaartje van een kwart miljoen en een oplage van 946 stuks is het niet echt een auto voor de massa, maar het is wel een hele interessante auto. En dat zeggen we zonder oranje bril.

Lightyear timmert lekker aan de weg, want ze kondigen nu een samenwerking aan met een grote naam uit de auto-industrie. De nieuwe partner is niemand minder dan Koenigsegg.

Koenigsegg kennen we van hun epische hypercars met V8, wat natuurlijk niet veel overlap heeft met de producten van Lightyear. De Zweden zijn echter ook veel bezig met groene technologieën. Lightyear en Koenigsegg zullen daarom vanaf nu techniek uit gaan wisselen.

Koenigsegg wordt niet alleen een technische partner, ze pompen ook geld in Lightyear. Om wat voor bedragen het gaat is niet bekend. Maar het feit dat Christian van Koenigsegg potentie ziet in Lightyear is natuurlijk uitstekende reclame voor de start-up uit Brabant.

De know-how van Koenigsegg zal onder andere ingezet worden bij het ontwikkelen van de Lightyear 2. Dit wordt het tweede model van het merk, die eind 2024/begin 2025 in productie moet gaan.

De Lightyear 2 wordt géén peperdure hypercar, maar juist een betaalbaar model. Daarbij moet je denken aan een bedrag van zo’n €30.000. En daarvoor krijg je dus een auto die mede mogelijk gemaakt is door Koenigsegg. Wie wil dat nou niet kunnen zeggen op verjaardagsfeestjes?