Bekijk het fraaie interieur van de BMW/Virgin Hyperloop

De toekomst van het reizen, in beeld.

Er wordt al jaren gesproken over de komst van de razendsnelle hyperloop, maar tot op heden zijn we het ontwikkelingsproces nog niet echt ontvlucht. Desondanks blijft het idee in de lucht hangen en wordt er flink veel tijd en energie gestoken in het ontwerpen van studiemodellen. BMW Designworks is het meest recente bedrijf dat zich eraan durft te wagen.

De creatieve tak van BMW is door Virgin in de arm genomen om het ontwerp te verzorgen voor hun Hyperloop One, die te zijner tijd tussen Dubai en Abu Dhabi geplaatst moet worden. De elektromagnetische aangedreven cabine moet naar verluidt snelheden tot 1.080 km/u halen, waardoor je de reis in een klein kwartiertje afgelegd zult hebben. Het gaat hier om een afstand van bijna 140 kilometer. Virgin probeert hun Hyperloop One in 2021 klaar te hebben.

Hoewel de Hyperloop, zeker bij aanvang, een buitengewoon luxe vorm van reizen wordt, is de reis zelf allerminst enerverend. Omdat de rit zich enkel en alleen in een tube afspeelt en het object geen ramen heeft, kun je geen moment genieten van de omgeving. Nu zal je hier in de Verenigde Arabische Emiraten niet zo om treuren, maar goed, voor BMW Designworks betekende het tenminste één extra obstakel om rekening mee te houden. Zodoende hebben de Duitsers het apparaat een hyper-futuristisch ontwerp gegeven, zodat de reizigers zich niet hoeven te vervelen.

De in een vacuum tube ‘rijdende’ Virgin Hyperloop One kreeg van BMW Designworks fraaie rijen stoelen met allerlei fascinerende patronen verwerkt in de rest van de cabine. Diezelfde leren stoelen zijn voorzien van zowel verwarming- als verkoelingselementen en zijn, uiteraard, verstelbaar. Daarnaast kan men de buren vervelen door met de verschillende kleuren licht te spelen, of het ingebouwde scherm aan te zetten.