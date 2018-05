Britse playboy parkeert Rolls-Royce in Spaans winkeltje

Lachen naar het vogeltje!

Het rustgevende eiland van Mallorca is deze week opgeschud door een bizar ongeval. In het kleine kustplaatsje Magaluf reed een Rolls-Royce Dawn achterstevoren een tabakswinkel in, nadat de bestuurder ogenschijnlijk de controle over zijn auto was verloren. De bolide werd op de plaats delicht achtergelaten, alvorens de man en zijn twee vriendinnen het incident ontvluchtten.

De Spaanse Guardia Civil is uiteraard direct op onderzoek uitgegaan om uit te vinden wie precies het ongeluk veroorzaakt heeft. Vooralsnog lijkt het erop dat de man, die geïdentificeerd is als de rijke Britse playboy Jody Sanders, het incident helemaal zelf heeft gecreëerd. Ooggetuigen vertelden een luidruchtig geluid, hoogstwaarschijnlijk bandengekrijs, te hebben gehoord, waarna ze de wagen achteruit over de stoep zagen vliegen. Enkele seconden later knalde de Rolls-Royce door de voorkant van de winkel.

Naast het feit dat het drietal vertrok voordat de politie hen kon onderwerpen aan de nodige drank- en drugstests, en het papierwerk in orde kon maken, blijken de kentekenplaten ook niet overeen te komen met de papieren van de auto. Geen double, maar triple trouble, dus. (Bron: The Sun)

Op onderstaande beelden zie je de billen van mevrouw de ernst van het ongeluk.



Beeld: Policia Calvia