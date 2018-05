Dit zijn dé toekomstige klassiekers, volgens Jay Leno

Doe een weloverwogen gok, wellicht dat je ze raadt.

We kunnen eeuwig speculeren over de auto’s die we in de toekomst zullen bestempelen als verzamelobjecten. Sterker nog, sommige ambitieuzelingen doen het al wanneer er een bijzonder indrukwekkende en zeldzame bolide wordt onthuld. Technisch gezien zijn dergelijke auto’s per definitie klassiekers, maar er zijn natuurlijk ook talloze auto’s die in grotere oplage zijn gebouwd en de titel over dertig jaar wellicht ook mogen dragen.

Jay Leno, gerenommeerd talkshow host, komiek en fervent autoverzamelaar, liet recentelijk aan Business Insider weten welke bolides er naar zijn mening in het geheugen van de liefhebbers zullen blijven steken. Tegenwoordig is het, met name in de Verenigde Staten, de Ford Mustang die bijzonder gewild is, maar de geestelijke opvolger van de hengst komt volgens Leno niet uit Amerika. In plaats daarvan denkt hij dat men de wendbare, sportieve en vooral plezierige Mazda Miata (MX-5) op een voetstuk zal plaatsen. Meer dan nu al het geval is, overigens. Een lastige opgave zal het niet per se worden, daar er sinds 1989 al meer dan één miljoen Miata’s (van verschillende generaties) zijn verkocht.

Afgezien van de Miata beoogt Leno een ander, opmerkelijker voertuig. De Amerikaan kan het zich, tot groot genoeg van @toyotaprius, goed voorstellen dat men de eerste generatie van de Toyota Prius in de garage zal willen hebben. Dit zal een stuk lastiger zijn, daar er om en nabij de 70.000 exemplaren zijn geproduceerd. Leno beargumenteert dat men juist deze Prius zal willen verzamelen, omdat de wagen fungeert als een soort luik naar het verleden. De eerste Prius was dan wel een hybride, in vergelijking met de hedendaagse elektrotechniek was de auto tientallen malen simpeler. GM’s eerste (vergeten) elektrische auto, de EV1, ziet hij eveneens als toekomstig klassieker. Leno heeft hem zelfs al voor 440.000 dollar aangeboden gekregen. Hij kocht de wagen niet.

Hoewel het misschien zo lijkt, heeft Jay Leno echter absoluut niet alle antwoorden. Hij geeft dan ook een ietwat vagere, maar tegelijkertijd ook duidelijkere voorspelling voor de auto’s die men in de toekomst zal verzamelen.

“It’s whatever you grew up in. It’s whatever you went to your prom in. It’s whatever your dad used to take you to Sunday ice cream in. That’s the car the next generation will collect. It’s as much about the memories as it is about the car.”

Beeld: Jay Leno met Hot Wheels autootje op Instagram