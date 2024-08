Bekijk het noorderlicht op de Mercedes-Maybach Nordic Glow

Je hoeft niet naar boven te kijken voor het noorderlicht met de Mercedes-Maybach Nordic Glow.

Het noorderlicht bekijken. Je leest er soms op het internet wat over, je vrienden hebben het er misschien eens over gehad. Dat je het toch maar eens gezien moet hebben. In de Scandinavische landen, of die ene unieke kans dat het zelfs in Nederland voorkomt.

In dit geval kun je ook zeggen dat je het noorderlicht hebt gezien. Niet in de lucht, maar op de Mercedes-Maybach S 680 Edition Nordic Glow. De lakkleur op deze speciale editie bestaat namelijk voor een gedeelte uit Northern Lights Violet Metallic en Moonlight White Metallic.

Het was natuurlijk de nieuwe Mercedes-Maybach SL die de show stal op Pebble Beach, dat was echter niet het enige nieuws dat de Duitsers meenamen naar Californië. Ook deze Mercedes-Maybach S 680 Edition Nordic Glow is kersvers.

Het is een speciale editie op basis van de dikste S-klasse, met V12! De auto heeft het Manufaktur programma ondergaan van Mercedes. Alsof een Maybach al niet bijzonder genoeg is, heeft Manufaktur er ook nog een plasje overgedaan. Het resultaat mag er zijn.

Naast de two-tone exterieur lak is deze S uitgevoerd met de Maybach Champagne Flute wielen, een Rose Grey Exclusive Nappa lederen interieur, hoogtapijt voor de vloer en hier en daar een Edition Nordic Glow 1 of 50 badge. Want inderdaad, er worden slechts 50 exemplaren van de Mercedes-Maybach S 680 Edition Nordic Glow gemaakt.

Interieur

Deze speciale editie is exclusief voor de Amerikaanse markt. 50 kopers in de Verenigde Staten mogen zich straks de gelukkige eigenaar noemen van een Mercedes-Maybach S 680 Edition Nordic Glow.

Prijs

Prijzen beginnen bij 339.000 dollar. Eigenlijk niet eens zo heel gekke prijs, maar door het Nederlandse belastingklimaat zijn we een beetje verpest. Hier in Nederland lag de introductieprijs van de S 680 met V12 al op zo’n 340 mille in 2021, zo’n speciaaltje zou vandaag de dag voor dik boven de 4 ton aangeboden worden en eerder richting de 5 ton kruipen. Gekke wereld. De eerste exemplaren worden later dit jaar verstrekt.