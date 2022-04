Mercedes-Maybach S-klasse rijtest en video

Das beste oder nichts. Nou, zoek niet verder, de rijtest van de Mercedes-Maybach S-klasse is hier.

Nadat we in de Maybach GLS in nogal opzichtige kleurencombinatie reden, gaan we ervanuit dat het (sub)merk weer bij iedereen op het netvlies staat. Maybach is namelijk het merk van de comebacks, de eerste keer ging dat niet helemaal zoals Mercedes het gepland had.

Na een afwezigheid van ruim 60 jaar lanceerde Maybach in 2002 de 57 en de 62. Gezien de afmetingen zou je verwachten dat op de lengte van de verschillende modellen sloeg, maar het bleek de voorspelling van de verkoopcijfers. Later volgde nog de Maybach 57S, richtig scheisse waren ook de verkoopcijfers van die variant. Niet zo gek dat Mercedes de stekker uit het avontuur trok nadat slechts 3000 Maybachs waren gebouwd.

In 2015 kwam Maybach echter terug: ditmaal als submerk van Mercedes. Voortaan viel er wat te kiezen als je een echt dikke S-klasse wilde: een AMG met de illusie van sportiviteit of Maybach voor extra luxe. Het lijkt een potato-potató discussie, maar het werkte als een speer. Totaal verkocht Mercedes-Maybach 60.000 stuks van de S-klasse.

Ruimte achterin de Mercedes-Maybach S-klasse

Van een succesnummer plegen de Duitse autofabrikanten simpelweg een opvolger te introduceren, het zijn immers geen Italianen. Ook deze keer wordt de basis gevormd door de (nog redelijk) nieuwe S-klasse. Al sinds jaar en dag is de S-klasse in verschillende lengtes te krijgen, waarbij vreemd genoeg de normale, korte versie amper geleverd lijkt te worden. De S-klasse lang krijgt 11 centimeters meer tussen de wielen, de Maybach S-klasse voegt daar nog weer 18 cm aan toe.

De totale lengte van de Mercedes-Maybach S-klasse uit de test: bijna 5,5 meter. Geen handige auto om te parkeren op de doorsnee oprit dus en zelfs bij mij was het even passen en meten :). De totale lengte van dit slagschip komt uit op 5,48 meter en de wielbasis bedraagt 3,40 meter. Gelukkig kan de Maybach S-klasse worden uitgerust met vierwielbesturing. De testauto had het en het scheelt serieus veel tijdens manoeuvreren. De vierwielbesturing is er overigens in twee smaken (die allebei even duur zijn): bij de grotere velgmaten (21 inch) is de stuuruitslag beperkt tot 4,5 graad en wordt de draaicirkel één meter korter. Kies je voor wat bescheidenere putdeksels, dan wordt de draaicirkel twee meter kleiner omdat de achterwielen tot 10 graden kunnen uitslaan.

Vanzelfsprekend komt de extra lengte volledig ten goede aan de achterpassagiers. Dat die al niet karig zaten in een reguliere S-klasse liet ik al eens in een video zien. Het kon dus nóg gekker. Achterin zit je meer dan subliem. Zeker rechtsachterin kan de stoel in een bijzonder geriefelijke ligstand worden gezet. Mocht het buiten wat fris zijn, weet dan dat niet alleen de stoel en armleuningen verwarmd zijn, maar er inmiddels ook nek- en schouderverwarming aan boord is.

Mocht je een lange dag hebben gehad en voor de troepen hebben gestaan. Geen nood: er is een massagefunctie, die inmiddels ook in de beensteun is verwerkt. Je chauffeur kan je dus naar huis rijden terwijl je kuiten een ontspannen behandeling krijgen.

S580 4MATIC en S680 4MATIC

Vertrouwen in je chauffeur is goed, maar vierwielaandrijving is beter. Vreemd genoeg was het in de echte topklasse helemaal niet zo gebruikelijk om het technische superieure vierwielaandrijving te hebben. Die omissie zet Mercedes-Maybach en introduceert nu eindelijk ook een 4MATIC versie van de V12. De zes liter grote twaalfcilinder met twee turbo’s is (natuurlijk) weer terug en levert achterband verschroeiende prestaties. Het maximale vermogen is 612 pk en het koppel is begrensd (!) op 900 Nm tussen 2000 en 4000 tpm. Mocht je chauffeur in zijn vrije tijd willen stoplicht sprinten: de 0-100 doet de Mercedes-Maybach S680 4MATIC in 4,5 seconde.

Mocht je graag hybride rijden, dan zal je net als ons moeten uitwijken naar de instapper. Die heeft een 48V mildhybrid systeem wat maximaal 20 pk en 200 Nm extra levert. De belangrijkste krachtbron is echter de bekende vier liter grote V8 met twee turbo’s. In de S580 is die goed voor 530 pk en 700 Nm aan koppel. “Ruim voldoende” dus en de S580 sprint er in 4,8s mee naar de 100. Beide versies hebben een op 250 km/u begrensde topsnelheid.

Waanzinnig veercomfort

De Mercedes-Maybach S-klasse is comfortabel, dat wist ik vooraf ook wel. En toch was ik niet voorbereid op hoe comfortabel. De adaptieve luchtvering en demping doen het standaard ongetwijfeld al fantastisch, maar toch moet ik dringend adviseren om de optie E-ACTIVE BODY CONTROL aan te vinken.

Het optionele volledig actieve onderstel E-ACTIVE BODY CONTROL werkt op 48V-basis, wat meer mogelijkheden om aanpassingen te doen. Achter de voorruit is een stereocamera weggewerkt die de weg scant. E-ACTIVE BODY CONTROL kan er oneffenheden mee gladstrijken. Denk aan drempels, het is letterlijk zo dat je ze bijna niet voelt in de S-klasse. De camera’s registreren de drempel, de elektronica maakt de vering op precies het goede moment zo zacht dat het is alsof ze er niet zijn.

Het systeem biedt nog meer trucs: bij een botsing van opzij wordt de hele carrosserie hoger gezet, zodat de impact op de stevigere dorpel plaatsvindt. Eveneens is er de functie CURVE waarbij de Maybach S-klasse tegen de bocht in kan leunen.

Vlaggenstok en vlaggenhouder

De Mercedes-Maybach S580 uit de rijtest had ze niet, maar het kan af fabriek worden geleverd. Je kunt zelfs kiezen of je de vlag links, rechts of aan beide kanten wilt hebben. Voor een vlaggenstok an sich is die belachelijk duur, maar als optie om aan de buitenwereld te laten zien hoe ontzettend succesvol je bent, valt het wel weer mee. De vlaggenstok en vlaggenhouder links (optiecode: SA-947) kost € 1.186 en de vlaggenstok en vlaggenhouder rechts (SA-948) kost ook € 1.186.

Aangezien het onderwerp prijs nu toch is aangesneden, kan ik daar wel even op doorgaan. De basisprijs van de Mercedes-Maybach S580 4MATIC is € 242.481,00. De testauto had slechts vijf opties, maar die tellen samen wel op tot bijna 90 mille.

De two-tone lak alleen kost al € 15.125, maar daar is de fabriek dan ook bijna een week zoet mee. De Manufaktur kristalwit/ zilvegrijs pearl lederen bekleding kost 16.335 euro en daarbovenop komt nog een leder-pakket van 9.680 euro. De hoogglans witte voertuigsleutel is daarentegen verrassend goedkoop met een prijskaartje van slechts 121 euro.

Om de 90 mille vol te maken is er het First Class-pakket ter waarde van 48.400 euro. Daarin zit heel veel, maar ik zal het beperken tot de highlights. Het interieur wordt opgeleukt met het Burmester® high-end 4D surround sound system, First Class achtercompartiment, ENERGIZING-comfortpakket voor en achter, champagneflûtes, koelkastje, MBUX high-end entertainment achter en klaptafels achter.

Mocht je chauffeur iets te veel inspiratie hebben opgedaan bij de gele hesjes, wees dan gelukkig met de achterportieren met comfortsluiting. Tesla en Rolls-Royce rijders kennen dit al, maar handig is het wel: portieren die met een druk op de afstandsbediening, infotainmentscherm of met de knop in de dakhemel gesloten kunnen worden.

Conclusie Mercedes-Maybach S-klasse rijtest

Concurrenten Bentley en Rolls-Royce zijn nog exclusiever, nog prijziger en kunnen met nog meer exotische materialen in het interieur worden afgewerkt. Maar verder doen de Britten het niet beter dan Mercedes-Maybach. De S-klasse is (voor nu) trendsetter qua technologie, daar kan geen dikker tapijtje tegenop. Das beste oder nichts – dat slaat op de Mercedes-Maybach S-klasse.