Spyker C8 verkocht voor een recordbedrag

De duurste Spyker C8 ooit, je kijkt er naar.

Een merk als Spyker had zomaar in de vergetelheid kunnen raken, maar toch dat is gelukkig niet wat er gebeurt. De Spyker C8 lijkt op weg een moderne klassieker te worden. Niet in de laatste plaats vanwege de inspanningen van Jasper den Dopper a.k.a. Spyker Enthousiast, die de herinnering aan Spyker levend houdt.

Afgelopen weekend is deze Spyker C8 onder de hamer gegaan op de prestigieuze veiling van RM Sotheby’s tijdens Monterey Car Week. Dit is niet zomaar een Spyker C8, het betreft een uniek exemplaar.

Dat begint al met de kleurstelling. Dit is de enige Spyker uitgevoerd in Black Olive Green, met een Saddle interieur. Een uiterst smaakvolle combinatie, die Spyker in 2009 tentoonstelde in Genève. Dat is sowieso leuk om te vertellen, dat jouw auto op de Autosalon van Genève heeft gestaan.

Met dit specifieke exemplaar is nauwelijks gereden. Er staat namelijk nog geen 125 kilometer op de teller. De auto was tot 2020 in handen van een verzamelaar, die de Spyker blijkbaar meer als een kunstwerk zag dan een auto.

Een lage kilometerstand staat niet garant voor een goede staat (soms eerder het tegenovergestelde), maar daar heeft Spyker Enthousiast voor gezorgd. Hij nam de auto in 2020 onder zijn hoede en bracht de auto weer helemaal in topconditie. Hij kon het ook niet laten om het originele driespaaks stuur te vervangen voor een propellerstuur.

De auto wordt aangeprezen als de mooiste in zijn soort door RM Sotheby’s. Als dat over een occasion wordt gezegd nemen we dat meestal met een flinke lading zout, maar in dit geval zou het wel eens kunnen kloppen.

Deze Spyker C8 Laviolette had de potentie om de duurste ooit te worden op de veiling. Sotheby’s ging uit van een opbrengst van 450.000 tot 550.000 dollar (515.000 euro). De duurste Spyker C8 tot voor kort bracht 505.000 dollar op, dus deze kon er overheen gaan. Drie keer raden wat er gebeurde afgelopen weekend.

De interesse in de Spyker bleek groots. Toch wel grappig. Het van oorsprong Nederlandse merk is hier uitgegaan met een kaars, maar met name in de Verenigde Staten is Spyker vandaag de dag ontzettend populair. De prijzen zitten daardoor in de lift en daar is deze veiling het levende bewijs van.

De auto overtrof de verwachtingen van het veilinghuis en uiteindelijk kwam het hoogste bod uit op 582.500 dollar (circa 527.000 euro). Een record, niet eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een Spyker C8.