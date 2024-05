Maybach gaat ook bedrijfswagens verkopen (echt waar)

En nee dit is geen 1 april grap. Maybach gaat gewoon bedrijfswagens verkopen.

Bedrijfswagens worden alsmaar sneller, fraaier, geavanceerder en luxer. Althans, er is telkens meer mogelijk met bedrijfswagens. Als je wil kun je altijd nog een witte bestel-uitvoering krijgen met enkele schuifdeur en tussenschot.

Het laatste gericht dat onze welgevormde oren bereikt is dat niemand minder dan Maybach zich ook gaat bemoeien met bedrijfswagens. Ja, Maybach bedrijfswagens want waarom niet?

Maybach bedrijfswagen

Nu hebben we strikt genomen gelijk met deze uitspraak, maar behoeft het (uiteraard) enkele nuance. Zoals jullie wellicht weten heb je de Mercedes Vito en V-Klasse in heel erg veel vormen, maten en soorten.

Als we eventjes snel in de V-Klasse configurator kijken, dan zien we dat de V300d 4Matic Exclusive L3 op dit moment de duurste en meest luxe is. Nog voor BPM en BTW kost deze 86.398 euro. Toch ziet Das Haus mogelijkheden voor een segment daarboven.

En omdat te bewerkstelligen gaat Mercedes niet een nieuwe naam bedenken, maar plakken ze het Maybach-logo op wat feitelijk een Mercedes bedrijfswagen is.

Niet een nieuw segment

Uiteindelijk is het plan minder gek, dan dat het lijkt. De Toyota Alphard en Nissan Elgrand zijn in Azië behoorlijk populair. Niet omdat het rijdynamische wonderen op wielen zijn (hahahaha), maar vanwege de hoeveelheid ruimte. En die ruimte wordt maximaal benut om de passagiers als koningen of keizers te vervoeren. Naast de Alphard en Elgrand zijn er ook de Volvo EM90, Lexus RM en diverse luxe bussen uit China.

Het is tot nu toe gewoon een gerucht, maar wel een sterke. Naar het schijnt is Mercedes al bezig met de ontwikkeling. De bedrijfswagen van Maybach zal komen te staan op het Van.EA-platform dat in 2026 verschijnt. Dit betekent dat de auto geheel elektrisch zal zijn. Nou ja, dat is anno 2024 geen verrassing mee. De huidige V-Klasse kun je namelijk ook gewoon als EQV krijgen.

Via: Auto, Motor und Sport

Meer lezen? Dit zijn de meest luxe fullsize MPV’s op een rij!