Belangrijke wegen afgesloten vanwege hoogwater

Rijkswaterstaat heeft meerdere wegen in Nederland afgesloten vanwege hoogwater.

Met kaplaarzen naar de supermarkt en massaal zandzakken voor de deur leggen is gelukkig niet nodig. Op de meeste plekken in het land dan. Want door de hevige regenval in Nederland en in de rest van Europa staat het water in de rivieren hoog. Met alle gevolgen van dien.

Hoogwater Nederland

Op meerdere plekken in Nederland heeft Rijkswaterstaat besloten de wegen af te sluiten voor al het verkeer. Op sommige plaatsen ligt er zoveel water op het wegdek dat erover rijden onverantwoord is. Er is zoveel water dat het niet op de gebruikelijke manier wegloopt. Er zit niets anders op dan tijdelijk het verkeer omleiden.

Onder andere op de N345 van Zutphen naar Apeldoorn bij Voorst is de weg afgesloten. Idem dito voor de N36 tussen Almelo en Ommen ter hoogte van Westerhaar. Het gaat hier om een tijdelijke afsluiting. Mogelijk kunnen de wegen later vandaag alweer vrijgegeven worden. De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

Regionaal zijn de verschillen groot. Afgelopen nacht is de Maas bij Maastricht gezakt, maar steeg het water bij het Markermeer juist. Het is niet ondenkbaar dat er de komende periode nog wegen tijdelijk afgesloten gaan worden vanwege het hoge water.

Wat Nederland betreft zijn de vooruitzichten in elk geval goed. Na het weekend komt er een einde van een ellenlange periode regen. Het gaat wel vriezen, dus wellicht kunnen ze de afgesloten wegen omtoveren tot schaatsbanen. In Nederland is het immers heel normaal om te schaatsen naar je werk heb ik me ooit laten vertellen.

Mocht je zelf in een gebied wonen met hoogwater in Nederland dan is het goed om de ANWB verkeersinformatie in de gaten te houden. Mochten er nog meer wegen afgesloten worden dan kun je dat checken bij de dames en heren van de Algemene Nederlandse Wielrijdersbond.

Foto: G63 in de water via @basfransencarphotography op Autoblog Spots