Civic Type-R occasion kost 62.610 euro MINDER dan een nieuwe

Dat is nog eens een lekkere korting op deze Civic Type-R occasion!

Onlangs maakte onze knapste collega van de redactie – @machielvdd – de prijzen bekend van de Honda Civic Type-R. En ja, hij is niet goedkoop geworden. Je moet namelijk minimaal 88 mille meenemen om de Honda-dealer te verleiden een handtekening te zetten onder een verkoopcontract. Andersom lijken ze dat niet echt te doen.

Het kan zo maar zijn dat je niet 88 mille in je broekzak hebt. Wat moet je dan doen als je toch heel erg graag een Civic Type-R wenst? Nou, je kan altijd nog op Marktplaats terecht voor jouw volgende auto. We gingen namelijk eventjes kijken naar wat je nu kwijt bent voor een Civic Type-R.

De vorige generatie hebben we een paar keer behandeld, ook als occasion. Voor nu wilden we weten wat je voor een FK2-generatie kwijt bent. Dat is het model dat heel kort van 2015 tot 2017 werd gemaakt.

Honda Civic Type-R occasion

Het ontwikkelen van de auto duurde heel erg lang, dermate lang dat in de tussentijd de Civic al een facelift had gekregen. De auto moest het twee jaar uitzingen. Het is de eerste Civic met een knoepert van een turbo. Honda wilde er iets heel erg bijzonders van maken en dat was gelukt!

Als je de auto op de plaatjes ziet, is duidelijk dat deze minder extreem is vormgegeven dan zijn opvolger (de FK8-generatie). Laat je niets wijs maken, deze generatie is aanzienlijk meer hardcore. Niet dat je er niet normaal mee kan rijden. Je merkt gewoon aan alles dat dit het sportiefste model van het merk is. Misschien zelfs ruiger dan de NSX.

Qua layout en specificaties schelen de FK2, FK8 en FL5 (dat is de huidige generatie) niet heel erg veel met elkaar. Bij dit exemplaar ligt ook de K20C1 viercilinder VTEC turbomotor onder de kap. Het gewicht van deze generatie ligt met 1.380 kg zelfs 50 kilogram lager dan het model dat je voor een monsterbedrag kunt bestellen bij de dealer.

Correcte kleur: Championship White

Toegegeven, qua infotainment is het Japanse rommel van een paar jaar oud. Dit is zo’n scherm waarbij Honda bewust te veel knoppen weg heeft gelaten in het instrumentarium. Maar als dat je werkelijk interesseert, had je al een Audi A3 1.4 TFSI met S-Line pakketje (en badge delete) gekozen. Gelukkig zijn er veel knoppen op het stuurwiel en misschien is een Apple CarPlay-setje achteraf mogelijk.

De reden dat we dit specifieke exemplaar aanstippen is niet vanwege het feit dt het de goedkoopste van Nederland is. Dat is namelijk niet het geval. Het is de op een na voordeligste van Marktplaats.

Deze Civic Type-R occasion heeft de correcte kleur (Championship White), heeft niet zo heel veel kilometers gelopen (minder dan een ton) en kost dus aanzienlijk minder dan een nieuwe. Het scheelt meer dan 62 mille. Daar kun je een hoop voorbanden voor kopen! Interesse? Je kan de advertentie hier bekijken!

