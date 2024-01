Nederlanders kopen bijna net zoveel elektrische Volvo’s als Amerikanen

Nederland is een stukje kleiner dan de Verenigde Staten. Toch kopen we bijna net zoveel elektrische Volvo’s.

De transitie naar (volledig) elektrisch gaat gestaag als je naar Nederland kijkt. We zijn echter een druppeltje in een hele grote emmer die de wereld heet. Zeker als je de cijfers erbij pakt van andere landen besef je pas hoe dingen in verhouding staat.

Volvo heeft de wereldwijde verkopen van het merk in 2023 bekendgemaakt. De verkopen van Nederland kwamen al voorbij in een eerder artikel. Wat valt op? Nou dat de Amerikanen ongeveer net zoveel elektrische Volvo’s kochten als wij Nederlanders. Besef wel even dat alleen al een staat als Californië 10 keer groter is dan heel Nederland.

Volvo verkoop 2023

In de Verenigde Staten verkocht Volvo 13.609 volledig elektrische auto’s. In Nederland verkocht het merk 16.255 auto’s, waarvan 62% elektrisch. Oftewel 10.078 stuks. Een interessante vergelijking.

Een ander groot land én grote automarkt dan: China. De Chinezen zijn niet zo geïnteresseerd in een elektrische Volvo. In het gigantische land verkocht Volvo slechts 3.281 EV’s.

Zoomen we uit van de EV’s en kijk je naar het gehele plaatje, dan verkocht Volvo wereldwijd wel meer auto’s. 294.794 Volvo’s in Europa in 2023 bijvoorbeeld. Een stijging van 4 procent. In de Verenigde Staten namen de verkopen toe met 23%. In totaal verkocht Volvo wereldwijd vorig jaar 708.716 auto’s. Een stijging van 15 procent in vergelijking met 2022.