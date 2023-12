Meeste verkeersslachtoffers op 30 km/u wegen

Eigenlijk is Amsterdam met al die 30 km/u wegen levensgevaarlijk. De cijfers van ernstig gewonden in het verkeer in 2022.

De reden dat je in Amsterdam met max 30 km/u door de stad tokkelt? Een lagere snelheid is een lagere kans op ongelukken met ernstig letsel. Het hele idee erachter is dat het aantal ongelukken gaat teruglopen

Want het gaat helemaal niet lekker met de verkeersveiligheid in ons land. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het nationaal wetenschappelijk onderzoeksbureau voor verkeersveiligheid (SWOV). Het verkeer in Nederland had meer ernstig gewonden in 2022 ten opzichte van 2021.

Ernstig gewonden in verkeer 2022

In 2022 raakten 8.300 mensen ernstig gewond in het verkeer. Een toename van dik 20 procent in vergelijking met 2021. Toen raakten 6.800 mensen ernstig gewond in het verkeer. De grootste groep is en blijft de oudere fietser, van met name 60 jaar en ouder.

Het is een kwetsbare groep. En een aanrijding hoeft niet eens de oorzaak te zijn hè. Die oneerbiedig gezegde bejaarde kan ook zelf van de fiets vallen. Dan zeg ik dat laatste nog netjes. Zonder helm is de kans op hoofdletsel een stuk groter. Voor je het weet zit de senior na een harde val in de categorie ernstig gewond.

De SWOV kan niet anders concluderen dat 2022 een bijzonder slecht jaar was voor de verkeersveiligheid. Niet alleen het aantal ernstig gewonden in verkeer neemt toe. Ook het aantal doden, zo bleek al in april van dit jaar. Bij ruim de helft van zowel de verkeersdoden als de ernstig gewonden vorig jaar betrof het een 60-plusser.

De effectiefste oplossing is alle 60-plussers verbieden te deelnemen aan het verkeer. Probleem opgelost! Kunnen we weer 50 boeken in de stad! Heel sociaal is die oplossing niet. Dus moet er gekeken worden naar andere oplossingen. Een fietshelm is al een stap in de goede richting.

30 km/u wegen het dodelijkst

Om nog even terug te komen op die maximumsnelheid van 30 km/u. Ironisch genoeg waren dit de dodelijkste wegen in 2022. Op wegen met deze maximumsnelheid vielen rond de 100 verkeersdoden vorig jaar. Een toename van 86 procent in vergelijking met de periode 2019-2022. De grootste stijging is onder -daar heb je ze weer- fietsers.

De SWOV roept op tot actie. Onder andere een veiliger ingerichte infrastructuur, bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers en meer handhaving van veilig verkeersgedrag zijn enkele ideeën.

Foto: Ferrari Fietsvakantie via @rietdekker