Bende op de wegen met bijna 1.100 km aan files

Welkom bij de drukste ochtendspits van het jaar 2023, bijna 1.100 km aan files!

Lullig als je er vanmorgen hebt ingestaan, maar hey. Je bent niet de enige geweest. Terwijl we allemaal met smacht uitkijken naar de lente is de winter nog niet klaar met ons. En dan het type ‘vieze’ winter. Dus regen, wind en af en toe natte sneeuw. Dat gaat traditioneel gepaard met files op de Nederlandse wegen. Vandaag is geen uitzondering.

Dinsdag is normaal gesproken al één van de drukste dagen van de week op de weg. Met deze weersomstandigheden en het stakende openbaar vervoer heb je een giftige cocktail te pakken. Volgens de ANWB is vandaag de drukste ochtendspits van het jaar. Rond een uur of 8 werd deze conclusie al getrokken door de organisatie.

Op het hoogtepunt stond er voor bijna 1.100 kilometer aan files in Nederland, aldus de ANWB volgens Nu.nl. Op diverse snelwegen was het raak met ongelukken en langzaam rijdend verkeer. Onder andere op de A28 richting Utrecht bij Den Dolder, de A4 richting Amsterdam bij Zoeterwoude-Rijndijk en de A2 richting Maastricht stonden lange files vanmorgen.

Het is niet normaal dat er meer dan 1.000 kilometer file staat. Records in het verleden wisten niet eens de 1.000 te halen. De drukste ochtendspits van 2022 was bijvoorbeeld 940 kilometer file, in november. Ook de tijd van het jaar is bijzonder. Vaak worden filerecords verbroken in het najaar. Dat het nu zo uitzonderlijk druk is in het voorjaar is opvallend. Mazzelpik als je ervoor gekozen hebt om vandaag thuis te werken, zo niet (of kon je niet anders): helaas pindakaas!