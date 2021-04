Belasting importauto gaat een beetje omhoog - Autoblog.nl

De belasting voor een importauto wordt hoger dan voorheen. Voordat je in het toetsenbord klimt, het valt gelukkig mee.

De automobiel is een geweldige melkkoe voor een overheid. Veel burgers hebben een auto nodig. Diverse facetten van de auto worden daardoor extra zwaar belast. Dat is al helemaal het geval als het een zeer onverantwoorde auto betreft. Met accijnzen, belastingen en BPM wordt het soms onmogelijk om een nieuwe auto te kopen en rijden.

Dat zorgt ervoor dat de tweedehandsmarkt niet bestaat uit de auto’s die de consument wil, maar die het minst duur waren. Gelukkig is er nog altijd een optie om een keurige auto te importeren. Dat is precies wat veel mensen doen. Maar ook daar worden nu extra kosten over geheven.

Belasting importauto

Zoals in de tagline staat, het valt al met al heel erg mee. Het gaat namelijk om de recyclingbijdrage. Voor importoccasions gold tot nu toe geen extra bijdrage hiervoor. Daar gaat dus verandering in komen. Vanaf 30 april 2021 (juist, dat is morgen al) is dat anders. Dan wordt er een bijdrage geheven op elke import-occasion. Elk jaar worden er zo’n 200.000 occasions naar Nederland geïmporteerd. Dat is dus ineens 6.000.000 euro extra aan inkomsten.

Recyclingbijdrage

Deze gaan echter niet naar nieuwe toneellessen voor de demissionaire premier. Het geld wordt namelijk direct gebruikt waarvoor het bedoeld is. Met 300 recyclingpartners in heel Nederland kunnen afgedankte occasions namelijk duurzaam gerecycled worden. Al deze bedrijven (autodemontage, shredder en recycling) kunnen op deze wijze gezamenlijk een recyclingpercentage bereiken van 98%.

In het geval van nieuwe auto’s wordt de recyclingbijdrage direct geregeld via de importer. Die betaalt het geld aan ARN (Auto Recycling Nederland). In het geval van de importoccasions zal het RDW de bijdrage innen en storten naar het ARN, aldus het ARN. De regeling geldt voor zowel occasions die worden geïmporteerd als splinternieuwe auto’s die naar Nederland worden gehaald. In principe is het vrij simpel, over elke auto die een nieuw kenteken krijgt, wordt nu de bijdrage geheven.