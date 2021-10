Tesla eindbaas Elon Musk betaalt liever geen belasting

BREEK: Tesla eindbaas en rijkste man ter wereld Elon Musk blijkt toch net als de rest van ons te zijn. Hij betaalt namelijk liever geen belasting.

Het is goed om Elon Musk te zijn dezer dagen. Elk kleine beetje goed nieuws over Tesla, helpt de aandelenkoers van het merk om verder en op weg richting Mars te schieten. Recentelijk maakte Hertz bijvoorbeeld bekend dat het een megaorder voor Tesla’s heeft geplaatst. De order heeft helemaal sec bekeken een waarde van zo’n vier miljard Dollar. De marktkapitalisatie van Tesla schoot er echter…120 miljard Dollar door omhoog. Tesla is nu op papier meer dan een biljoen Dollar waard. Dat is een één met twaalf nulletjes erachter.

Musk plaagt Jeff

Onlangs stootte grootaandeelhouder en Tesla eindbaas Elon Musk dan ook eindelijk Amazon eindbaas Jeff Bezos van de troon. Echte kenners weten dan over welke troon we het hebben, namelijk die van rijkste man (m/v) ter wereld. De Muskias vierde dit heugelijke feit overigens door ‘El Jefe’ van Amazon op Twitter een berichtje te sturen, met als inhoud slechts een zilveren medaille. Shots fayaaaaaad.

🥈 — Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2021

Death and Taxes

Het is dan ook goed om de koning te zijn. Maar het maakt je (voorlopig) toch niet immuun voor de twee zaken waar iedereen mee te maken krijgt in het leven, te weten Death en Taxes. Elon zou echter Elon niet zijn als hij niet zou proberen om het onvermijdelijke alsnog te overwinnen.

Zodoende heeft Elon op Twitter uitgesproken dat hij tegen het voorstel van Senator Ron Wyden is om de capital gains tax (onze Box III) meer tanden te geven. Deze belasting bedraagt in Amerika vanuit de federale overheid maximaal 20 procent. De afzonderlijke States doen daar in verschillende mate over het algemeen nog een paar procentjes bovenop. Deze verschillen tussen staten zijn volgens sommigen een van de redenen dat Musk zo graag naar Texas wil. De Lone Star State heft namelijk geen extra tax bovenop wat de Feds doen, terwijl The Golden State 13,9 procent extra wil vangen. Voor een man als Musk gaat dat potentieel letterlijk om miljarden.

Gainzzz

Maar goed, we gaan even terug naar het voorstel van de Senator en de capital gains tax. In alle gevallen (op federaal en staatniveau) geldt in Amerika dat belasting pas betaald moet worden op het moment dat de winst genomen wordt. Heb je dus, om maar wat te noemen, twee jaar geleden aandelen Tesla gekocht die inmiddels 1.000 procent in waarde gestegen zijn, dan hoef je niks te betalen totdat je ze verkoopt (de winst realiseert). Dit wil de Senator nu echter keihard aanpakken. Hij wil namelijk ook ongerealiseerde winst gaan belasten.

Roverheid

Voor Elon Musk zou dat een gepeperde blauwe brief opleveren van de Internal Revenue Service. Elon doet dan ook een aangrijpende oproep op Twitter om dit horrorscenario tegen te houden, door de overheid af te schilderen als de roverheid.

Exactly. Eventually, they run out of other people’s money and then they come for you. — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2021

Dogelon Mars

Waarvan akte. Betaal jij wel graag belasting, of investeer je je pegels liever in de nieuwe cryptocurrency Dogelon Mars? Laat het weten, in de comments!