Bijtelling voor 2022 gaat omhoog!

Leuker kunnen we het niet maken, wel duidelijker, eindelijk!

Als jij in 2022 een mooie nieuwe Mazda CX-5 zakelijk gaat rijden. Om maar iets te noemen (ahum), dan zit je gewoon gezellig aan 22% bijtelling over de fiscale waarde vast. Net als in 2021. Mag je echter een EV ‘van de zaak’ gaan rijden die je ook privé gebruikt, dan gaat er wel iets veranderen.

Prinsjesdag 2021 en Bijtelling 2022

Op Prinsjesdag worden de voorgestelde belastingmaatregelen voor het komende jaar bekend gemaakt. Het demissionaire kabinet volgt voor de bijtelling het al ingezette beleid. Voor auto’s met 0 gram directe uitstoot spreekt men over een bijtellingskorting. En die korting wordt al een aantal jaar afgebouwd. Het is jullie vast opgevallen ;-).

Wat vandaag bekend is gemaakt, is dat de korting voor 2022 op 6% komt te liggen. Dat betekent 22% bijtelling -/- 6% korting = 16% bijtelling op EV’s in 2022. Maar dat is nog niet het einde van het verhaal want die bijtelling geldt over een maximum bedrag ( die noemen we: de cap). De cap wordt verlaagd van € 40.000,- in 2021 naar € 35.000,- in 2022. Heeft de auto een hogere waarde dan die € 35.000,- dan betaal je over het hogere bedrag de reguliere bijtelling van 22%.

De cap voor 2023 werd vandaag ook nogmaals bevestigd en deze daalt dan wederom met € 5.000,-. Dus in 2023 wordt het speuren naar een EV van € 30.000,- of minder, wanneer je gebruik wilt maken van de interessante lage bijtelling. Vooralsnog wordt voor 2023 en 2024 de bijtellingskorting wel bevroren.

Dit zou betekenen dat je dus in 2023 en 2024 ook 16% bijtelling zou betalen over een elektrische auto.

Nu maar eens speuren naar een knappe nieuwe EV voor € 35.000,-…