Fiat 500e productie gepauzeerd na tegenvallende vraag

Er is maar weinig vraag naar een Fiat 500e, Stellantis moet noodgedwongen de productie pauzeren.

Je kan wel blijven produceren, het gevolg is dat dealers met voorraden komen te zitten waar ze vervolgens niet van af komen. Moet je weer met kortingen lopen hannesen, schiet ook niet op.

Het is duidelijk dat er iets gaande is in de wereld van de automotive. Er is minder vraag naar elektrische auto’s dan gedacht, waardoor concerns allerlei strategieën aanpassen en verwachtingen bijstellen. Dat is bij Stellantis niet anders. Met vandaag in de hoofdrol de productie van de Fiat 500e.

Tijdelijke stop productie Fiat 500e

De huidige generatie Fiat 500e kwam er in eerste instantie enkel als EV op de markt. Het moest maar eens afgelopen zijn met de ICE. Daar kwamen de Italianen toch later op terug en eerder dit jaar werd de aankondiging van een Fiat 500 met plofmotor een feit. Een noodgedwongen beslissing, want met die elektrische 500 gaat het helemaal niet zo lekker.

Stellantis heeft de productie van de Fiat 500e in Turijn gepauzeerd voor een periode van vier weken vanwege een tegenvallende vraag. Daarover bericht Reuters. De productie ligt op zijn gat, omdat de de ICE-variant pas eind 2025 verschijnt.

Vanaf vandaag kunnen medewerkers van de fabriek voor een periode van één maand ijsjes likken en wandelingen maken in de hoofdstad van Piemonte. Want werk is er niet. Het is voor het eerst sinds september 2007 dat de fabriek in Turijn geen Fiat 500 produceert.

Achteraf was het een strategische fout om de Fiat 500 enkel als elektrische auto op de markt te brengen. Nu de ICE met vermoedelijk een hybride aandrijflijn op zich laat wachten staat Fiat met lege handen.

Fiat hoeft niet meteen in paniek te raken. Er is nog hoop in vorm van een nieuwe generatie Panda. De reactie op de komst van de nieuwe waren louter positief. Het is te hopen voor de Italianen dat het model goed gaat verkopen om deze klap van de 500e op te vangen.

Ik heb eigenlijk wel te doen met al die Europese autofabrikanten en hun onverkoopbare elektrische auto’s..