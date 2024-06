Belg bestelt prachtige M3 Touring die matcht met zijn 911

Deze M3 Touring is simpelweg om te kwijlen.

Een Porsche 911 en een M3 Touring is voor de liefhebbers van Duits spul (de meeste Autoblog-lezers dus) een ideale ’two car garage’. Maar het wordt helemaal een droom als je deze twee auto’s volledig kunt laten matchen. Dat is precies wat een Belgische klant gedaan heeft.

De beste man heeft een collectie auto’s, waaronder een Porsche 997 Targa. Deze is heel fraai uitgevoerd, in Macadamia Metallic met een beige interieur. Een heerlijke klassieke kleurencombinatie. De eigenaar dacht daarom: dat wil ik ook op mijn M3 Touring.

Als je maar genoeg betaalt is BMW de moeilijkste niet, dus de klant heeft nu een M3 Touring die perfect matcht met zijn Porsche 997. Overigens was de kleur Macadamia al langer beschikbaar als Sonderlackierung bij BMW. Zo is er ook een Nederlandse M5 geleverd in deze kleur.

Het is echter niet alleen de exterieurkleur die deze M3 Touring bijzonder maakt, het is het totaalplaatje. Net als de Porsche is ook de BMW voorzien van een beige interieur, wat perfect aansluit op het bruine exterieur. En misschien nog wel het meest bijzondere: deze M3 Touring heeft géén zwarte raamlijsten. Dat maakt de auto meteen tien keer stijlvoller, samen met de zilverkleurige velgen.

Wat je verder ook van de M3 Touring vindt, je zult toch toe moeten geven dat dit een bijzonder smaakvol exemplaar is. We zouden zelfs durven stellen: de mooiste die we tot nu toe gezien hebben. Al was het alleen maar vanwege de aluminium sierlijsten.

Foto’s: BMW Sneyers