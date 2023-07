BMW M3 Touring steelt kopers van andere merken

Zwieber niet stelen! Of nou ja, van BMW mag het. Want de M3 Touring trekt mensen massaal uit hun Audi’s.

Collega Jaap kon het jullie afgelopen week al vertellen: de BMW M3 Touring is een megasucces. Raar eigenlijk, want na de twee M5 Tourings die jammerlijk faalden, leek BMW het idee van een M Touring te laten varen. Maar de M3 Touring kwam voor de G8x-generatie en het is direct een hit.

Wachten

M-baas Frank van Meel, die op een soort tournee lijkt om goed BMW-nieuws de hele wereld over te krijgen, legt nog wat meer dingen uit over het succes van de BMW M3 Touring aan Drive. Daarin werd hem ook gevraagd waarom ze nou zo lang moesten wachten op een nieuwe M Touring. Volgens Van Meel was de timing precies goed. “De M3 bleef maar groeien en groeien per generatie. Inmiddels is het segment zo groot dat om de vraag te bedienen, je er iets bovenop moet doen.” Dat werd dus de Touring. En de G80 M3 legt het merk al geen windeieren, dus de G81 (Touring) kwam inderdaad precies op het moment dat de M3 populairder is dan ooit.

Vraag

En in absolute cijfers is de BMW M3 Touring dus echt een krankzinnig succes. De auto zit volgens Van Meel al driedubbel boven de initieel verwachtte verkoopcijfers. “We hebben het volume al drie keer moeten verhogen.” Een absoluut succes dus en zoals wij in ons eerdere artikel ook al aangaven, betekent dit dat BMW ook aan het kijken is of bijvoorbeeld de CS als Touring zou kunnen verschijnen.

Kopers stelen

Maar er is iets aan de hand wat BMW helemaal als triomf ziet. BMW ziet namelijk dat het niet alleen M3-kopers zijn die de toevoeging van een Touring fijn vinden. BMW weet ook kopers weg te halen bij andere merken. Volgens Van Meel zijn veel van deze mensen vrijwel noodgedwongen naar andere merken gegaan (waarschijnlijk voornamelijk Mercedes en Audi) omdat BMW geen stationwagon aanbood, maar nu ze dat wel doen sluiten ze zich graag aan bij team BMW.

De BMW M3 Touring is dus volgens Van Meel precies juist getimed en legt BMW geen windeieren. Leve de snelle stationwagon!