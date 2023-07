De BMW M3 Touring is een krankzinnig succes

De BMW M3 Touring is niet aan te slepen. Het is zelfs zo’n belachelijk succes dat het haast krankzinnig is.

Het heeft even geduurd, maar eindelijk is er dan een BMW M3 Touring. Vijf generaties lang heeft BMW de liefhebber van sportieve stations laten wachten. Of nou ja, zes zelfs als je de E21 meetelt. Maar daarvan bestond noch een M3 noch een Touring. Dus ja, dat kunnen we niet echt meetellen.

Één keer eerder kwam BMW echt heel dichtbij de introductie van de M3 Touring. Dat was in de hoogtijdagen van de epische E46. Daarvan maakte BMW officieel een M3 prototype. Maar daar bleef het helaas bij. Echte fanaten moesten zich wenden tot ombouwprojectjes of opteren voor de grotere M5 Touring. Maar ook die werd louter gemaakt op basis van de E34 en E61. Echt scheutig met M GmbH producten in station-vorm was BMW dus sowieso nooit.

Maar ja, nu is er dus wel de G81 M3 Touring, op basis van de G2x 3-Serie. Helaas wel alleen met xDrive, maar goed, dat drukt de pret kennelijk niet voor kopers. BMW M GmbH honcho en tevens Nederlander Frank van Meel doet namelijk uit de doeken dat de vraag naar de BMW M3 Touring zo groot is, dat de productiecapaciteit in München is uitgebreid. Maar dat de wachtlijst voor klanten desalniettemin alleen maar langer wordt. De vraag is namelijk nog altijd fors groter dan de productiecapaciteit.

Het succes van de M3 Touring zou volgens BMW Blog kunnen betekenen dat BMW ook nog een M3 CS Touring gaat bouwen. Die zou dan veel van de goodies van de M3 CS sedan overnemen, logischerwijs. Onlangs ging @wouter daar een stukje mee rijden en hij was er volledig door weggeblazen. BMW’s overweging zou niet zo zeer de vraag zijn of ze ze kunnen verkopen, maar meer of ze de capaciteit hebben om ze te bouwen.

Een harde limiet op hoeveel M3 Tourings er komen is er overigens niet. Maar van Meel lijkt wel een voorzichtige waarschuwing af te geven dat klanten snel moeten zijn. Je weet immers niet hoe het verder zal gaan met de M producten van BMW. In principe zou de huidige M3 door kunnen/gaan tot 2027/2028. Maar misschien trekt BMW er wel eerder de stekker uit ten faveure van een nieuw M poduct met stekker op basis van de Neue Klasse. Een beller is sneller!