Alle details over de Volkswagen Golf R (Variant) bekend!

Alles over de Volkswagen Golf 8.5 R die er ook als Variant komt.

Na de gewone Golf 8.5 en de GTI is het nu tijd voor het toetje. Helaas nog steeds in camouflage maar Volkswagen heeft wel alle belangrijke details bekendgemaakt over de nieuwe 8.5 R.

Laten we beginnen met de krachtbron. De 2.0 TFSI levert 333 pk en 420 Nm aan koppel. Dat is een stijging van 13 pk in vergelijking met zijn voorganger. Gelukkig heeft Volkswagen het wel voor elkaar gekregen om in deze tijden van strenge emissies meer pk’s te vinden. Dat is BMW bijvoorbeeld niet gelukt, waardoor de nieuwe M135 minder vermogen heeft in vergelijking met zijn voorganger.

De Golf R heeft altijd een DSG automaat en vierwielaandrijving. Daarmee sprint de auto in 4,8 seconden naar de honderd. Kies je voor het optionele Performance Pack dan is de hot hatch twee tienden sneller op de sprint. De topsnelheid bedraagt 250 km/u of 268 km/u met het Performance Pack. Ja, dat heeft Volkswagen goed afgekeken van de andere Duitse merken door zo’n pakket aan te bieden op de Golf 8.5 R.

Drifton

De aandrijving op de voorste twee wielen grotendeels uit te schakelen met de Drift Performance Profile. Deze feature is niet nieuw en zat ook al op de Golf R van voor de feestlift. Daarmee moet driften makkelijker worden, maar echt zo makkelijk als een volbloed achterwielaandrijver zal het niet worden. Ook heb je nu torque vectoring op de Golf R, waardoor honderd procent van het vermogen naar het buitenste wiel kan worden gestuurd om onderstuur tegen te gaan.

De Volkswagen Golf 8.5 R beschikt over adaptieve ophanging met het Dynamic Chassis Control (DCC). Met een druk op de knop is de auto stijver te maken, dit heeft ook invloed op het stuurgevoel en gasrespons. In het interieur zit een groot centraal 12.9 inch touchscreen en de bestuurder heeft zijn eigen digitale 10.2 inch grote instrumentarium.

Onthulling later deze maand

Zo, nu weet je bijna alles over de nieuwe Volkswagen Golf 8.5 R. De wereldpremière is op 26 juni. Op dit moment is het nog onbekend of de importeur de heetste Golf in de prijslijsten gaat opnemen.