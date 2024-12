Belg doet enorme autocollectie vol pareltjes van de hand

Ergens in een loods in België stond een waanzinnige autocollectie, die nu geveild wordt.

Zo af en toe slaat een veilinghuis een enorme slag en mogen ze in één keer een complete collectie verkopen. RM Sotheby’s heeft nu zo’n slag geslagen, en deze collectie bevond zich verrassend dicht bij huis. The Curated Collection, zoals RM Sotheby’s het noemt, komt namelijk gewoon uit België.

De collectie bestaat uit 73 auto’s, die allemaal geveild zullen worden in Parijs. De beste man heeft een buitengewoon gave verzameling opgebouwd, die vooral uit klassiekers bestaat, maar ook diverse moderne pareltjes bevat.

De verzamelaar heeft zich niet beperkt tot één merk, maar Porsche genoot duidelijk zijn voorkeur. De collectie bevat namelijk 36 Porsches, van een 356 tot een 991 GT2 RS Clubsport en alles wat er tussenin zit. Er zitten ook diverse zeldzame speciaaltjes tussen, zoals een 997 GT3 RS 4.0 en een 928 Club Sport. Maar het hoogtepunt is zonder twijfel een echte Carrera RS Lightweight uit 1973.

Ook als je weinig met Porsche heb is er genoeg om over te kwijlen. Zo bevat de collectie ook een DB4, een DB5 en een coachbuild DB6 Shooting Brake. Over coachbuilds gesproken: de collectie bevat tevens een van de 19 Continental Flying Stars. Dit is de prachtige shooting brake-versie van de Continental, gebouwd door Touring Superleggera. Verder zien we ook een R-Type Continental uit 1954 (op Nederlands kenteken), die tot in de puntjes gerestaureerd is.

Italiaans schoon mag ook niet ontbreken in de collectie. Op dit vlak was de eigenaar lekker origineel. We zien namelijk geen voor de hand liggende Ferrari’s, maar bijvoorbeeld wel een Lamborghini 400 GT, een Espada en een Maserati Ghibli SS. Ferrari’s zijn er ook, maar dat zijn juist de ondergewaardeerde modellen, zoals de 365 GTC/4 en de 412.

De auto’s die we nu genoemd hebben zijn nog maar een kleine greep uit de verzameling, dus je begrijpt: dit is een hele imposante collectie. Die dus gewoon ergens in een schuur in België stond. Daar is Chris Harris overigens langs geweest, dus bekijk ook vooral even de onderstaande video:

De auto’s zullen 4 en 5 februari allemaal geveild worden, tijdens de RM Sotheby’s veiling in Parijs. Hoewel er niet veel extreem dure klassiekers tussen zitten, praten we uiteraard over een opbrengst van miljoenen. Alleen de Carrera RS brengt naar verwachting al €900.000 tot €1,2 miljoen op en de Bentley R-Type €1,8 tot €2,4 miljoen.

Welke zou je het liefst meenemen uit de collectie? Laat het vooral even weten!