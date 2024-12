Nieuwe dieselgate: Stellantis sjoemelt met dieselmotor in bestelbus

Bedrijfswagens op diesel kregen sjoemelsoftware.

De Volkswagen Groep leek het stoutste jongetje van de klas door dieselgate. Daar heeft VW nu nog steeds last van. Inmiddels is duidelijk dat er meer merken zijn die rommelden met emissietests van diesels. BMW werd al gepakt, net als Hyundai. Kortgeleden kwam daar nog een autogigant bij: Stellantis heeft ook een dieselgate.

Wie in Nederland of België een bestelbus van Fiat, Peugeot of Opel heeft, hoeft voorlopig niet bang te zijn voor een terugroepactie. Stellantis’ dieselgate speelt zich af in de Verenigde Staten, of nog specifieker in Californië. Daar heeft de California Air Resources Board (CARB) onderzoek gedaan naar een dieselmotor. Eigenlijk is het niet Stellantis, maar Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Dit is een van de twee fusiebedrijven die Stellantis vormen. De ander is inderdaad Peugeot Société Anonyme (PSA).

De Stellantis-bus die voor de dieselgate zorgt

Wel is de betrokken dieselmotor ook hier verkocht. Het gaat om de 3.0-liter viercilinder dieselmotor die in de RAM Promaster van 2014 tot 2016 ligt. Dit blok produceert 177 pk en 400 Nm. Precies deze motor ligt bijvoorbeeld ook in Fiat Ducato, Opel Vivaro en Peugeot Expert uit die periode.

Uit een onderzoek van de CARB blijkt dat er een ”niet goedgekeurd apparaat” op de dieselmotor zit. Door dit apparaatje kan de uitstoot tijdelijk worden aangepast. Ideaal om tijdens de testprocedures, de emissie aan te passen. In de praktijk stoten de busjes dus meer CO2 uit. Door de extra uitstoot zou er ongeveer 55 ton CO2 extra de lucht in zijn geschoten. Om je een beeld te geven: in 2020 stoten dieselauto’s in Nederland in totaal 178 ton CO2 uit.

De boete

Voor de verhullen van de extra uitstoot moet Stellantis op de blaren. CARB en Stellantis zijn tot een schikking gekomen: Stellantis betaalt omgerekend ongeveer € 4 miljoen als compensatie voor de dieselgate. Ter vergelijking: Hyundai moest ruim € 58 miljoen dokken voor het dieselschandaal en VW zou alles bij elkaar al € 28,2 miljard (!) kwijt zijn aan de dieselgate.

Bij de boete houden de kosten voor het moederbedrijf van verschillende grootmachten niet op. De betrokken busjes die in Californië rondrijden, worden teruggeroepen voor een controle. Bij de sjoemelbusjes wordt het verboden apparaatje verwijderd. Hoeveel bedrijfswagens er terug moeten naar de garage is niet bekend. Hoeveel de busjes per stuk uitstoten, weten we dus ook niet.

Da’s jammer, want anders hadden we kunnen kijken of er ook Europese uitstootnormen verbroken zijn. Zoals het er nu naar uitziet, is dat niet het geval en blijft het bij de Californische terugroepactie. Wil je zeker weten dat je geen sjoemelbusje hebt? Koop een elektrische. Wel zo handig als je af en toe de stad in moet.