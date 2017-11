Belg gesnapt met 252 km/h, hoeft niks te dokken

Door een handige truc van zijn advocaat ontliep de man zijn straf.

Keihard knallen op een Kawasaki, dat is iets wat lieden als @dizono als muziek in de oren klinkt. Maar helaas mogen andere mensen ook gebruik maken van de openbare weg en daarnaast heb je nog een wetgever om mee te dealen. Zodoende is het verstandig om supersone strapatsen voorbehouden te laten aan het circuit. Een Belg had daar echter geen boodschap aan toen hij enige tijd geleden geflitst werd met niet minder dan 252 kilometer per uur op de E42 in het Henegouwse Pommeroeul. Dat wordt op de blaren zitten, zou je zeggen.

Maar niets is minder waar! De advocaat van de man bedacht een slimme strategie om zijn cliënt te behoeden voor een straf. Hij raadde de beklaagde om te beginnen aan weg te blijven bij zijn proces. De man werd zodoende bij verstek veroordeeld, daar op de laatste dag van de wettelijke termijn tekende de advocaat alsnog hoger beroep aan. Toen dat beroep eenmaal diende, was er al een jaar verstreken en daarmee was het vergrijp volgens de Belgische wet verjaard. De rechter kon de snelheidsduivel dus helemaal niks meer maken.

politierechter Peter D’Hondt pleit bij HLN voor een verandering van deze situatie. Ook voor spookrijden en door rood licht rijden geldt in België namelijk dezelfde verjaringstermijn. Ongetwijfeld zal dit nu gaan veranderen, maar voorlopig kan je dus nog snoeihard scheuren.

Bedankt Camiel voor de tip!