Tweede Kamer wil appen achter stuur misdrijf maken

Nee, geen apen achter het stuur. Appen achter het stuur.

Jawel, net als ‘liefde’ is ‘appen’ tegenwoordig ook een werkwoord. En met nieuwe werkwoorden komen nieuwe problemen. Hoewel, zo nieuw nou ook weer niet. We hebben het issue van appen achter het stuur op deze site in het verleden namelijk al regelmatig de revue laten passeren, evenals de juridische beslommeringen rondom het fenomeen. Inmiddels is er echter weer een nieuwe ontwikkeling gaande.

Eerder deze week diende VVD-er Remco Dijkstra samen met wat andere pluche-bekleders een motie in om smartphonegebruik achter het stuur te betrekken in nieuwe wetgeving omtrent roekeloos rijden. Momenteel is appen achter het stuur weliswaar verboden, maar staat het niet expliciet genoemd in de wet. De discussie omtrent het bestraffen van het begrip laaide weer op nadat een 26-jarige vrouw vorige week een taakstraf kreeg voor het doodrijden van een 21-jarige vrouw op Texel. Appen achter het stuur zou daarbij mogelijk een rol gespeeld hebben, hoewel de rechter uiteindelijk oordeelde dat dit niet bewezen kon worden.

Of rechters wel in staat zijn iets bewezen geacht te vinden als er nieuwe wetgeving komt, valt te bezien. Voor nu heeft Cora van Nieuwenhuizen, de nieuwe Melanie Schultz-van Haegen, aangegeven het verzoek van de kamer over te brengen naar de collegae van Justitie.