Hier, de nieuwste creatie van Chris Bangle

Opeens ziet modern BMW-design er niet meer zo verkeerd uit.

Naast opvallend veel geweld van de grote fabrikanten in Los Angeles, stond er op de beurs ook nog een andere auto die de aandacht trok. Zie hier de eerste elektrische auto van Redspace, dat valt onder de Chinese CHTC Group. Waarom we je dit onooglijk ding voorschotelen? Het is het nieuwste project van design bad boy Chris Bangle, die onder autoliefhebbers al dan niet terecht bekend staat als de man die goed BMW-design de nek om heeft gedraaid.

In tegenstelling tot de meeste moderne auto’s, is de EV van Redspace een kleine rakker. Met een lengte van 2,97 meter is de EV acht centimeter minder lang dan de oorspronkelijke Mini! Het doel van het voertuig is zoveel mogelijk ruimte bieden aan de inzittenden, om tegelijkertijd zo min mogelijk ruimte in te nemen op de weg.

Het is een directe concurrent voor de Smart Fortwo. Bangle heeft op de LA autoshow duidelijk gemaakt dat het hier niet om een concept gaat, maar om een vroeg productiemodel. Het is de bedoeling dat de elektrische auto in deze vorm van de band gaat rollen. De elektrische auto is ontworpen voor de Chinese miljoenensteden, waar drukte een veelvoorkomend probleem is. Er kunnen vier passagiers in de auto.

Volgens Bangle is het elektrische koekblik de snelst accelererende auto tot 50 km/u in zijn klasse. Info over het accupakket en de actieradius zijn niet bekendgemaakt. De voormalige BMW-man koos bewust Los Angles uit voor de onthulling. Niet alleen hoopt Bangle feedback te krijgen van de bezoekers daar, maar ziet het bedrijf de staat Californië als een leider als het gaat om innovatie in mobiliteit.