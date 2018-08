Dronken Dave Roelvink gaat vol totaalmalloot in Mercedes

De druk van faam en foruin werd de zoon van Dries even te veel afgelopen nacht in Amsterdam.

Dave Roelvink verdient zijn monnie tegenwoordig met het draaien van plaatjes, maar gisterenavond draaide hij even door. Een politieman kreeg Dave’s Mercedes in het oog in diens thuisbasis Landsmeer en zag kennelijk al iets wat wat hem niet beviel. Hij besloot het voertuig te volgen ter controle. Vervolgens stoof Dave met 180 kilometer per uur over de A10, op een traject waar 100 kilometer per uur is toegestaan.

Van daaruit worden de zaken alleen maar meer bizar. Midden in de Coentunnel stopt Dave op de vluchtstrook, stapt hij uit en begint hij tegen de agent te schreeuwen. Daarna stapte hij doodleuk weer in en stoof hij er opnieuw vandoor. Even verderop zet hij zijn Merc opnieuw stil en schreeuwt iets naar de agent in de trant van ‘ik heb het je net uitgelegd’.

De bromsnor in kwestie roept hierop versterkingen op en met vereende krachten wordt Dave klemgereden bij het Surinameplein in Amsterdam. Een dollemansrit van Oost-Indië naar West-Indië dus. AT5 legt vast hoe meerdere agenten zich over Dave heenbuigen die nu op het zebrapad ligt en nog steeds probeert uit te leggen hoe de zaken liggen.

Later bleek dat de 24-jarige DJ ruim tweeëneenhalf keer de toegestane hoeveelheid alcohol om achter het stuur te kruipen in zijn bloed had. Naar verluidt heeft hij zo’n twee à drie uur op het politiebureau vastgezeten. Op de sociale media claimt Roelvink dat de politie overdreven reageerde, hoewel hij toegeeft dat met alcohol op achter het stuur kruipen ‘heel dom’ is. Tevens heeft Dave zijn excuses aangeboden aan fans die op zijn sets zaten te wachten ergens in Apeldoorn, waar de DJ om 2:30 zou draaien. Als reden voor het missen van de gig gaf hij ‘autopech’ op. Tsja, dat is ook een manier om het incident te omschrijven.

Inmiddels is de desbetreffende Instagram-story uiteraard verwijderd, omdat Dave ook wel gezien zal hebben dat zijn werkelijke escapades vereeuwigd zijn op het wereldwijde web. Volgende keer gewoon even je pa sturen, Dave. Enge bangers. De Tour de France…de tijd van je leven…

Image-Credit: Dave Roelvink via Instagram