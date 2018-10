Dronken chauffeur touringcar op A1 gestopt na idioot rijgedrag

Hoe dit goed is gegaan...

Gisteravond heeft een chauffeur van een touringcar zijn passagiers ernstig in gevaar gebracht, nadat hij met bijna vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn lichaam besloot achter het stuur te kruipen. Op de A1 bij Almelo wist de politie hem aan de kant te krijgen, nadat hij op de snelweg zeer gevaarlijke capriolen had uitgehaald.

Doordat de bestuurder zijn touringcar met schijnbaar grote moeite in een rechte lijn probeerde te houden, trok hij de aandacht van andere weggebruikers. Niet heel vreemd, want naar verluidt kwam de touringcar meermaals op enkele haren na in aanraking met automobilisten. De grootste taak voor de bestuurder was het wisselen van weghelft, nadat hij minutenlang op een afsloten rijstrook had gereden.

Toen de politie de touringcar eenmaal tot stilstand had weten te krijgen op de A1 tussen de Rijssen en de afslag Almelo-Enschede, moest de bestuurder een blaastest ondergaan. Al snel bleek de chauffeur uitzonderlijk veel alcohol achter de kiezen te hebben. Het resultaat van de test was een F, van “feels te feel“. Hierop werd de chauffer met enig verzet naar het bureau gehaald, waar na nader onderzoek bleek dat hij 795 Ugl alcohol op had. Dit was ruim boven het maximaal toegestaan gehalte van 220 Ugl. Zijn rijbewijs werd direct ingenomen en hij moest een nacht de cel in.

De touringcar was gevuld met een groep collega’s, die op weg waren naar een afscheidsfeestje. (Bron: RTV Oost)