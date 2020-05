Belg met Mercedes kiest voor aanstootgevend kenteken

Het kenteken dat een Belg op zijn dikke Mercedes heeft gehangen is gewoon vragen om het werpen van rotte eieren.

Gepersonaliseerde kentekens, wij houden er wel van. Het is toch een mogelijkheid om je auto of jezelf een extra persoonlijk tintje mee te geven. En dat is natuurlijk extra belangrijk in deze drukbevolkte wereld. Hoe onderscheid je je anders nog van anderen? Even je (gebrek aan) creativiteit en klasse tonen door een unieke cijfer-lettercombinatie op je nieuwe aanwinst te monteren, laat de rest van de wereld weten hoe laat het is. Daarbij kan het de staatskas ook nog een paar miljoen per jaar opleveren. Een win-win situatie dunkt ons.

Vaak zie je bij gepersonaliseerde platen dat de tekst een verwijzing is naar het model auto. Soms is het een versie van de naam van de bestuurder (m/v), zoals bij Victoria Jane Verstappen. Af en toe is het een kekke woordspeling, zoals ‘Nicola’ op een Tesla. Soms is het een verwijzing naar de manier waarop de eigenaar zijn geld verdiend heeft, zoals ‘Bitcoin’, of ‘2big2fail’. Een Belgische geinponem achtte het echter kennelijk een goed idee om te kiezen voor ‘COVID-19’ als kenteken.

De auto werd afgelopen week gespot in Gentbrugge door een Belgische radio-DJ. Dat is natuurlijk wel een beetje verdacht. Maar het schijnt desalniettemin een echte plaat te zijn. Dat wil zeggen dat de Mercedes-rijder er ook nog 1.000 piek voor afgetikt moet hebben. Een feit dat de linkse Belgische onderbuik uiteraard flink doet rommelen. Maar ja, misschien is het een viroloog die nu schreeuwend binnenloopt met TV optredens? Misschien is het gewoon een Covidiot? Laat in de comments weten wat jouw theorie is over deze kentekenplaat!

Dank Simon voor de tip!