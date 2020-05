Verstappen is niet zo’n mierenneuker als Schumacher

Max Verstappen blijkt wat minder pietluttig te zijn dan Michael Schumacher.

Hoewel onze held Max Verstappen nog steeds geen wereldkampioen is geworden, wordt hij nu al vergeleken met de groten in de sport. De allergrootste is puur cijfermatig bekeken Rekordmeister Michael Schumacher. Maar ja, de Duitser reed zijn laatste F1 meters in 2012, drie jaar voordat Max in de F1 kwam. Bovendien was Der Michael toen al een oude bok en Verstappen nog maar peipjong. Een keihard direct vergelijk is daardoor lastig te maken.

Gelukkig zijn er nog andere details waaraan we grote conclusies kunnen verbinden over verschillen in geest en karakter. Dit keer kan dat met dank aan botsmutsenfabrikant Schuberth. Zoals bekend ‘zat’ Max Verstappen altijd bij Arai zoals trouwe Red Bull coureurs plegen te doen. Vorig jaar had Arai haar zaakjes echter niet goed in orde, waardoor Max Emilian het excuus had om over te stappen naar Schuberth. Schuberth werd/wordt ook gebruikt door andere grote helden uit de sport, zoals Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Ralf Schumacher én Michael Schumacher.

Zodoende kan de valhelmbouwer ook wat zeggen over de verschillen tussen Max en Michael. En wat blijkt, Michael was een beetje een haarkliever, terwijl Max lekker easy-going is. Dat is althans de claim van Sven Krieter, de racing service technician van Schuberth:

Michael Schumacher was heel prettig om mee samen te werken. Hij stond erom bekend dat hij altijd heel precies was als het ging om hoe hij de auto en de organisatie in het team wilde hebben. Dit gold ook voor zijn helm. Als er ook maar een millimeter meer of minder schuim was dan hij gewend was, dan voelde hij dat. Verstappen is in dat opzicht wat minder precies. Als iets niet honderd procent is, laat hij het me zeker weten, maar verder is hij niet zo heel veel bezig met zijn helm. Hij focust zich waarschijnlijk op andere dingen. Hij zal niet zoals Michael Schumacher snel klagen over dat de linkerkant anders aanvoelt dan de rechterkant. Als ik zijn helm aan het prepareren ben in zijn kamer, zit hij op zijn telefoon of hebben we het over hoe de helm was tijdens de laatste race. Sven Krieter, racing service technician van Schuberth

Lekker chill dus, die Max. Goede zaak, of zeggen zeven kampioenschappen dat hij nog veeleisender moet zijn?