Gespot: AMG GT R van €900.000 (!) op Nederlands kenteken

De duurste AMG GT van Nederland is ook echt met afstand de duurste.

Een speedster zonder dak en zonder voorruit is zo’n beetje het toppunt van een nutteloze auto. Zeker in Nederland. Toch bouwt Ferrari de Monza, McLaren de Elva en Aston Martin de V12 Speedster. Mercedes was deze merken echter allemaal voor, met de SLR Stirling Moss.

De Stirling Moss heeft geen vervolg gekregen, maar er is nu een bedrijf die zelf de taak op zich heeft genomen om een Mercedes speedster te maken. Als basis is de Mercedes-AMG GT R gekozen. Deze is ontdaan van zijn dak en voorruit en het resultaat is de ‘Bussink AMG GT R Speedlegend’.

In plaats van een dak zijn er twee rolbeugels verschenen achter de hoofden van de inzittenden en loopt er een stang door het midden. Die zal vast nodig zijn voor de stevigheid, maar is vrij storend.

Er zijn ook nog wat motorische aanpassingen. De Bussink AMG GT R Speedlegend levert namelijk 850 pk, terwijl een standaard AMG GT R maximaal 585 pk levert. Een flinke upgrade dus, waardoor de confrontatie tegemoetkomende vliegen nog harder zal zijn.

Zoals de naam al doet vermoeden heeft de Bussink GT Speedlegend een Nederlands tintje. Het is namelijk een creatie van de Nederlander Ronald Bussink, die zijn vermogen verwierf met het bouwen van reuzenraden.

De Bussink AMG GT R Speedlegend is dus de auto die je hier op de foto’s ziet. Spotter @tk97 kwam deze unieke AMG tegen in Veghel. En inderdaad, je ziet het goed: deze auto heeft gewoon een Nederlands kenteken. Daardoor weten we ook precies de prijs. Deze onthoofde AMG GT R kost €895.000. Om dat even in perspectief te plaatsen: dat is ruim drieëeenhalf keer zoveel als een reguliere AMG GT R.

Een van de redenen dat deze auto zo absurd duur is: er worden er maar vijf van gebouwd. Dat zou de prijs enigszins rechtvaardigen als het een officiële creatie van Mercedes zou zijn. Dan zou de auto namelijk net als een Stirling Moss zijn waarde houden, of zelfs meer waard worden. Dat is nu waarschijnlijk niet het geval, dus je moet deze auto echt kopen als een enorme hekel hebt aan voorruiten. En die mensen zijn er, want alle vijf stuks zijn al verkocht.

Foto’s: @tk97 via Autojunk