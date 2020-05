Techniek: zo houd je koppeling en bak lekker lang heel

Ja zo’n koppeling en versnellingsbak zijn natuurlijk een dure stukjes techniek. Die wil je niet vernaggelen. Bij deze een bloemlezing om je kansen te vergroten alles heel te houden.

Autoblog is natuurlijk de site van de clutch dump en de tuning om de maximale performance uit je aandrijflijn te halen. Maar als we onze koppelingen weer eens opgerookt hebben en de synchromeshringen door de motorkap vliegen, komt al snel weer de spijt. Niet alleen vanwege de toegebrachte schade aan de heilige koe, maar ook vanwege de peperdure rekeningen die het gevolg zijn. Sorry schat, we gaan weer niet op vakantie dit jaar…

Vandaar dat we vandaag maar eens een andere route bewandelen. Van AB-lezer Timmie (Timmaaaayy!) kregen we een tip dat kwaliteitspublicatie HLN voor ons heeft uitgezocht hoe je een koppeling met liefde moet behandelen. Omdat wij deze public service announcement wel kunnen waarderen, dachten we dat het wel een puik idee zou zijn om het ook aan ons lezersgilde door te spelen. Dus bij deze een bloemlezing. Doe er mee wat je zelf goed acht!

Houd je voet niet op de koppeling

Je kent het wel. Je hebt net je rijbewijs gescoord en je gaat op pad met een of meerdere leeftijdsgenoten. Je bent eigenlijk nog niet helemaal zeker van je schakelskillz en je wil niet afgaan als een gieter in je peperdure auto met even zo dure handbak. De auto af laten slaan, hortend en stotend de parkeerplaats afrijden, dat komt niet echt lekker over. Dus neem je maar even wat extra marge bij het schakelen.

Het scheelt je misschien wat aftrek van stijlpunten, maar het is niet lekker voor de techniek. Het is juist goed om het koppelingspedaal alleen kort in te trappen wanneer dit echt nodig is. Het aanraken of licht intrappen van het pedaal leidt al tot hogere slijtage en een kortere levensduur. Een valkuil hierbij is ook je voet laten rusten ‘boven’ het koppelingspedaal, waarbij je stiekem je voet laat rusten ‘op’ het koppelingspedaal. De kans is aanwezig dat je dan zonder dat je het doorhebt continu je koppeling laat ‘slepen’ en dus slijten. No bueno.

Bak in neutraal

Een klassiekertje is tijdens het wachten bij een rood verkeerslicht of kruising de eerste versnelling ingeschakeld te laten met je voet op de koppeling. Ben je toch net weer wat sneller weg als het licht op groen gaat. Het is echter beter om de auto in ‘neutraal’ te schakelen en je voet van de koppeling te halen. Eventueel kun je de handrem gebruiken om te voorkomen dat de auto gaat rollen, al is dat in Nederland om voor de hand liggende redenen vaak geen issue. Voorkomen dat een auto wegrolt voor een verkeerslicht door de koppeling half op te laten komen is helemaal uit den boze. Puur met het schakelen naar neutraal spaar je niet zozeer de koppeling zelf, maar het druklager.

Handrem bij het parkeren

Shocker: je koppeling kan zelfs slijten als de motor niet draait. Veel autobezitters zetten hun auto in de eerste versnelling bij het parkeren van hun auto. Misschien heb je weleens van een oldtimer gehoord dat je dat sowieso moet doen als je op een helling parkeert. Het is in principe echter raadzaam om in plaats daarvan de handrem te gebruiken. Althans, als je de aandrijflijn zo min mogelijk wil belasten. Dat je auto dan een heuvel aflazert moet je dan misschien maar accepteren.

Anticiperen

Als je ziet dat je binnenkort moet afremmen, bijvoorbeeld bij het naderen van de bebouwde kom, is het vaak niet de moeite waard om nog naar een lagere versnelling te schakelen. Tevens remmen veel automobilisten met een handbak af ‘op de motor’. Dit zorgt voor extra belasting van de lagers, waardoor de levensduur van de componenten van je aandrijflijn wordt verkort. Dus als je moet vertragen, gebruik dan niet de motorrem, maar de voetrem om af te remmen.

Geen hand op schakelpook

En dan nog zo’n gewoonte die sommige mensen zich eigen maken. Lekker stukje cruisen, een handje aan het stuur, andere handje relaxt rustend op de pook. Horror! Deze onschuldig lijkende handeling kan extra slijtage aan de versnellingsbak veroorzaken. Door je hand er op te houden, kan de schakelvork van de bak namelijk tegen draaiende delen van de bak (zoals de synchromeshringen) drukken, met extra slijtage tot gevolg.

Toch kapot, hoe merk je dat?

Zelfs als je alles netjes doet, is je koppeling na een paar ton rijden vaak aan vervanging toe. Maar hoe merk je dat het zo ver is bij je eigen auto of die dikke okkazie die je wil scoren? In tegenstelling tot bij veel andere dingen in je auto, is er geen lampje dat aangaat als het foute boel is.

Symptomen die aangeven dat een koppeling aan vervanging toe is, zijn bijvoorbeeld een motor die toeren maakt zonder dat je auto versnelt in de versnelling. Ook bij een hoog aangrijpend koppelingspedaal, een zwaar koppelingspedaal of een moeizaam schakelende versnellingsbak kunnen duiden op dikke schade. Of op het feit dat je in een Lamborghini Countach rijdt. Maar goed, dat weet je dan waarschijnlijk wel…

Dank Timmie voor de tip!