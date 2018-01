Belg (m/v) ziet lamp van Aladdin branden op dashboard

Hilariteit!

De VAB, het Belgische zusje van de ANWB, luidt de noodklok: Belgen hebben totaal geen idee van wat de icoontjes op hun dashboards betekenen. En nog erger: sommigen denken gewoon door te kunnen rijden met al die kerstverlichting in de klokken. Tijd voor wat (her)opvoeding dus.

Toegegeven: het is er ook allemaal niet simpeler op geworden de afgelopen jaren. In oude karakterbakken geven je dashboard en instrumentenpaneel net voldoende licht om te zien hoe hard je ongeveer rijdt en op welke frequentie de radio afgestemd is. Maar in modern spul word je gebombardeerd met schermen, HUD’s en allerlei waarschuwingssignalen voor wanneer je van je lijn afwijkt of er iemand in je dode hoek zit. Heel vermoeiend allemaal, al die informatie die op je afkomt. Gelukkig heb je wellicht ook nog een sensor die merkt dat je niet meer scherp bent. Als die een signaal geeft kan je even een pauze inlassen.

Door onkunde en/of de wildgroei aan toeters en bellen hebben mensen er moeite mee het kaf van het koren te scheiden. Volgens cijfers van de VAB heeft 77 procent van de bestuurders geen ­benul van wat het waarschuwings­signaal voor problemen aan de katalysator betekent. Evenzoveel mensen weten totaal niet wat er moet gebeuren als het lampje voor AdBlue brandt. Daar kun je je wellicht nog wat bij voorstellen. Echter denken zes op de tien mensen naar verluidt ook dat ze door kunnen rijden met een rood oplichtend olielampje.

Dat wil zeggen, als ze al weten wat het olielampje is. De VAB is namelijk niet te beroerd om een paar hilarische anekdotes op te lepelen van mensen die de organisatie in paniek belden met een prangende vraag over de lampjes in hun dash. Zo belde iemand met de mededeling dat hij/zij ‘de lamp van Aladdin’ zag branden. Op zich een treffende observatie. Een ander belde met deze vraag:

Hallo, er brandt iets op mijn dashboard. Het lijkt op een kookpot.

Als autofan ken jij natuurlijk alle ins en outs van je wagen. Maar zo niet is het handig om een paar vuistregels aan te houden om je auto en portemonnee te sparen. Bij groene of blauwe lampjes kan je blijven rijden. Bij oranje/gele lampjes mag je doorrijden, maar moet je zo snel mogelijk je garage bellen. Bij rode lampjes moet je direct op een veilige plaats parkeren en hulp bellen. (via nieuwsblad.be)