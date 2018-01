Duitsland dreigt Audi met intrekken typegoedkeuring A8

Ambtenaren zijn helemaal klaar met de boksbeugel.

Je kan de reden waarschijnlijk zelf wel verzinnen: sjoemelsoftware. In een artikel getiteld UNFASSBAR

Audi baut immer noch Betrugssoftware ein vertaalt kwaliteitspublicatie Bild am Sonntag waarschijnlijk het sentiment van iedereen.

Het gaat in dit geval om de nieuwste generatie V6 diesels van het merk. Kennelijk zijn deze motoren, die op papier voldoen aan de Euro-6 norm, nog steeds voorzien van software die in een testsituatie voor gunstigere uitstootwaardes zorgt. Het Duitse Ministerie van Transport heeft een en ander inmiddels bevestigd.

Volgens het Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) moeten 127.000 auto’s (A4, A5, A6, A7, Q5 en Q7) terug naar de dealer waarvan 77.600 stuks in Duitsland. Het is duidelijk dat de gemoederen inmiddels hoog oplopen: de KBA zou zelfs gedreigd hebben de typegoedkeuring van de nieuwe Audi A8 in te trekken. Eerder bezorgden V6 diesels Audi ook al problemen met broertje Porsche. De voormalig sportwagenfabrikant wilde zelfs 200 miljoen zien van de boksbeugel. Het zal toch niet dat Audi de interne concurrent nu weer sjoemeldiesels in de maag gesplitst heeft?

Audi doet ondertussen of haar neus bloed. In reactie op het bericht hebben ze aangegeven dat ze de indruk hadden dat deze auto’s al meegenomen waren in de terugroepactie die vorig jaar juli werd uitgevaardigd. Alleen wel een beetje raar dat ze in de tussentijd dan door zijn gegaan met het bouwen en verkopen van de sjoemelauto’s…