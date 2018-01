3D-geprint titanium grijpt zich vast in de Bugatti Chiron

Dr. Claw is er niks bij.

Bugatti heeft weer een primeurtje te pakken. Je kijkt hier niet naar de grootste remklauw uit de autowereld. Maar dat is niet eens het punt: de klauw is tot stand gekomen door middel van 3D-printing, de heetste moderne technologie na Crispr en de Blockchain. Bovendien bestaat de unit niet uit het relatief zachte aluminium, maar uit het knoeperharde titanium. Daarmee is het volgens Bugatti ook meteen ’s werelds grootste functional component van titanium dat geproduceerd is met behulp van 3-D printing. Kortom, het is een bijzonder stukje techniek, dit bruut ogende stukje ho-ijzer (ho-titanium?).

Bugatti ontwierp de remklauw in samenwerking met een bedrijf uit Hamburg dat de epische naam Laser Zentrum Nord draagt. Je zou verwachten dat het wel wat voeten in aarde had om het essentiële onderdeel te ontwikkelen, maar Bugatti meldt trots dat het proces van idee tot product maar drie maanden in beslag heeft genomen.

Wat dat betreft is het wellicht een geruststellende gedachte voor bestaande Chiron-eigenaren dat hun 400 kilometer per uur snelle auto’s nog niet voorzien zijn van de nieuwe techniek. Voor toekomstige Chiron-eigenaren kan dat echter wel het geval zijn. Bugatti wil namelijk in de eerste helft van dit jaar al gaan testen met de nieuwe sterke en lichte klauwen.