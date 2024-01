Te koop bij Domeinen: een echte Ferrari Testarossa

Altijd al gedroomd van een Testarossa? Dan kun je nu je slag slaan bij Domeinen.

Domeinen is the place to be als je foute tuninghokken met een dubieus verleden zoekt, maar er staan soms ook hele fraaie auto’s (met een dubieus verleden). Zo is er deze keer een echte posterauto uit de jaren ’80 op Domeinen terechtgekomen: een heuse Ferrari Testarossa.

Het betreft ‘gewoon’ een reguliere Ferrari Testarossa, met twee spiegels, uitgevoerd in Rosso Corsa. Precies zoals ‘ie op alle posters stond. Alleen dan natuurlijk zonder een laagje stof en een lelijke kromgebogen kentekenplaat op de voorbumper.

We kunnen het niet met 100% zekerheid zeggen, maar hoogstwaarschijnlijk gaat het om de Testarossa die in 2021 in beslag werd genomen in Venlo. De politie deed toen een inval bij een recyclingbedrijf en trof daar vuurwapens, honderden kilo’s goud en €450.000 in contanten aan.

Bij de inval werden ook meerdere dikke bakken in beslag genomen: een Maserati Levante, een Porsche Cayenne en – de grootste vangst – een Ferrari Testarossa. Het lijkt erop dat deze auto nu dus eindelijk wordt aangeboden op Domeinen. Er zit inmiddels wel een laagje stof op, wat nog niet het geval was toen de auto in beslag werd genomen.

De Testarossa in kwestie dateert uit 1989 en is inmiddels al bijna 27 jaar in Nederland. Volgens de kilometerteller heeft de auto in totaal 28.874 km afgelegd. De laatste apk was in 2019, dus waarschijnlijk is er al een tijdje niet naar omgekeken. Als je de gok wel durft te wagen: je kunt nu een bod uitbrengen bij Domeinen.