Verkoop van hybride en elektrische occasions gaat door het dak

De verkoop van hybride occasions én elektrische occasions is hard gestegen dit jaar.

We konden gisteren al de verkoopcijfers van nieuwe auto’s in september melden, maar de Bovag voorziet ons nu ook van de cijfers met betrekking tot occasions. En daar zijn een aantal duidelijke trends waar te nemen.

Even voor de duidelijkheid: het gaat hier om cijfers over de verkoop van occasions aan particulieren. Auto’s die tussen bedrijven onderling worden verkocht tellen dus niet mee. In totaal waren er afgelopen maand 162.483 occasion verkocht aan particulieren, wat een stijging is van 5,3%. In de afgelopen drie kwartalen is de occasionverkoop met 9,1% gestegen.

Wat opvalt is dat vooral de verkoop van hybride occasions door het dak ging dit jaar. Die steeg met maar liefst 54,8%. Nu komen er natuurlijk steeds meer hybrides op de occasionmarkt, maar dit is toch wel een significante stijging. De verkoop van tweedehands EV’s zit eveneens flink in de lift: die steeg met 39,3%.

Uiteraard zijn hybrides en EV’s in absolute aantallen nog steeds ver in de minderheid op de tweedehands markt. Van alle occasions die in de eerste drie kwartaal van dit jaar verkocht zijn was nog steeds 75,9% een gewone benzineauto.

Hieronder het volledige lijstje met marktaandeel per brandstofsoort:

Benzine: 1.163.983 registraties; 75,9% marktaandeel Hybride: 188.171; 12,3% Diesel: 105.847; 6,9% Elektrisch: 59.759; 3,9% LPG: 14.392; 0,9%

De populairste occasions overall waren de Polo, Golf, Corsa, Aygo en Fiesta, dus dat zijn nog steeds the usual suspects. De hybride en elektrische toppers zijn wellicht ietsje minder voorspelbaar, dus die kun je hieronder bekijken.

De populairste hybrides:

Toyota Yaris: 9.562 Lynk & Co 01: 6.809 Volkswagen Golf: 6.654 Kia Niro: 6.408 Toyota C-HR: 5.491

En de populairste EV’s:

Tesla Model 3: 6.362 Hyundai Kona: 3.228 Audi e-tron: 2.598 Kia Niro: 2.403 Renault Zoë: 2.236

Bron: Bovag

