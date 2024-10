AMG-baas: “V8-kopers gaan ook elektrische AMG omarmen”

Volgens de AMG-baas gaat het AMG-klanten helemaal niet om de V8.

Elektrische AMG’s bestaan al, maar laten we eerlijk zijn: dat zijn nog niet echt volwaardige AMG’s. Zoals de BMW i4 M40 ook geen volwaardige M is. Mercedes heeft echter plannen om met een heuse elektrische sportwagen te komen, die het AMG-label dubbel en dwars waard is.

Hier schreven we dinsdag al over, maar de baas van AMG – Michael Schiebe – doet hierover nog een paar uitspraken die we jullie niet willen onthouden. In een gesprek met Autocar zegt hij dat hij “vrij zeker” is dat AMG-klanten de nieuwe technologie zullen omarmen.

Waarom? Klanten kochten volgens Schiebe helemaal geen AMG met een V8 omdat ze per se een grote motor wilden, maar omdat ze de technologie zo gaaf vonden. En daarom gaan ze ook de elektrische sportauto kopen, want die heeft de beste en nieuwste technologie. Juist ja.

We zijn dan wel heel benieuwd waarom de nieuwe C63 met vierpitter een complete flop lijkt te zijn. Als het klanten niet om de grote motor gaat, dan zouden ze die toch ook gewoon moeten kopen? Die auto heeft namelijk de nieuwste technologie.

Nu is een elektrische supercar natuurlijk heel wat anders dan een hybride sedan, maar ook daar lijkt niet bijster veel vraag naar te zijn. Het was nota bene Mate Rimac – de geestelijke vader van de elektrische hypercar – die zei dat elektrische sportwagens veel slechter verkopen. Dat is de reden dat de Bugatti Tourbillon niet elektrisch is.

Bron: Autocar