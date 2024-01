Ook elektrische auto’s zijn fors goedkoper in Belgie!

Dezelfde auto, maar door de Belgische EV subsidie opeens een klap (5000 euro) voordeliger.

Ja, de autoprijzen liggen doorgaans bij onze buren (België, Duitsland) een stuk lager dan bij ons in Nederland. Op het gebied van elektrische auto’s is het verschil een stuk kleiner, omdat daar bij ons nog geen BPM op zit. Met de 2024 prijzen is er echter een interessante ontwikkeling ontstaan tussen de Nederlandse en Belgische autoprijzen.

Belgische EV subsidie

Dat heeft alles te maken met de subsidie op elektrische auto’s in België. Onze lieve buren hebben een subsidie op EV’s met een grens van 40.000 euro. De Belgen krijgen dan 5.000 euro korting op een nieuwe auto. Bij ons is de grens 45.000 euro en een subsidie van 2.500 euro.

Wat doen de automerken in België nu? Ze passen de prijzen aan zodat de EV nog nét in aanmerking komt voor subsidie. Klap de subsidie er over en je hebt een veel voordeligere auto in vergelijking met de Nederlandse prijs.

Dikke korting voor Skoda Enyaq

Voorbeeldje, de Skoda Enyaq 60. Dat is de instappert. Kost bij ons 44.990 euro. Die prijs is natuurlijk zo geplaatst om in aanmerking te komen voor subsidie in Nederland. Met de subsidie staat deze Skoda voor €42.490 op je Nederlandse oprit.

Dezelfde auto, maar dan in België. De Skoda Enyaq 60 staat daar voor 39.990 euro in de prijslijsten. Hey, das toevallig! Precies 10 euro onder de subsidie cap. Ook heel toevallig dat deze eind 2023 nog 6.300 euro duurder was in België. Sinds 1-1-2024 is de Enyaq fors goedkoper geworden in Belgenland. Met de subsidie erbovenop helemaal. Met de subsidie staat dezelfde Skoda voor €34.990 op je Belgische oprit.

Zuur voor ons Nederlanders, leuk voor de Belgen. Zo zijn er nog een aantal elektrische auto’s ‘scherp’ geprijsd om maar onder die 40 mille te blijven. Een ID.3 in België is er bijvoorbeeld vanaf 39.990 (gelijk met NL prijs). Dat is €34.990 incl Belgische subsidie of €37.400 incl Nederlandse subsidie.

Kritiek op subsidiebeleid Nederland

Op het subsidieverhaal in Nederland is al een hoop kritiek geweest. Meerdere critici hebben al gezegd dat de subsidie van 2.500 euro geen groot verschil gaat maken. In andere Europese landen zorgt een groter subsidiebedrag voor een echte duw in de rug bij de aanschaf van een elektrische auto, zoals België in dit voorbeeld.