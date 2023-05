Skoda Enyaq goedkoper, nu ook met subsidie

Is er nog subsidie dan? Jazeker, want het gaat niet zo hard met het potje.

Skoda is altijd vrij populair geweest in ons land. Ruime no-nonsense auto’s, daar houden Nederlanders wel van. Nu Skoda ook elektrische auto’s is gaan bouwen, zijn ze niet minder populair geworden. Integendeel, de Enyaq is al twee jaar op rij de bestverkochte EV van Nederland.

Gaat het Skoda dit jaar weer lukken? Dat kan nog wel eens lastig worden. Er zijn dit jaar namelijk al bijna vier keer zoveel Model Y’s verkocht als Enyaq’s. Skoda moet dus nog een hele grote inhaalslag maken willen ze dit jaar nog de bestverkochte EV hebben.

Het helpt in ieder geval dat ze de Enyaq nu in prijs verlaagd hebben. Waar je voorheen minstens €49.000 betaalde voor een Enyaq, heb je er nu eentje voor €44.990. Mits je de auto deze zomer bestelt, want het gaat om een tijdelijk ‘Tourvoordeel’. Dat geldt overigens niet alleen voor de instapper, maar ook voor de andere varianten.

Dat de vanafprijs precies onder de €45.000 uitkomt is natuurlijk geen toeval, want hierdoor komt de Skoda Enyaq ook in aanmerking voor subsidie. Die is nog rijkelijk voorhanden, want van het potje voor nieuwe auto’s is nog 44 miljoen over van de 65 miljoen. Terwijl het potje vorig jaar rond deze tijd al leeg was.

Met aftrek van de subsidie betaal je €42.040 voor een Skoda Enyaq. Daarmee is de Enyaq zo’n vier mille goedkoper dan de eerdergenoemde Model Y, die vanaf €46.990 te bestellen is en dus geen subsidie krijgt.

De belangrijkste concurrenten van de Enyaq die wél in aanmerking komen voor subsidie zijn de ID.4 (uiteraard), de Niro EV, de Kona Electric en de XC40. Die laatste kwam in april onder de magische €45.000-grens met een goedkopere instapper. In de categorie sedans zijn de Model 3 en de Ioniq 6 interessante aanbiedingen onder de 45 mille.