Amsterdam duurste stad om brandstofauto te rijden

Hier is je wekelijkse reminder om met de auto niet naar Amsterdam te gaan.

Heb jij een aanzienlijke tijd van 2023 doorgebracht in een auto met een langzame snelheid? Gefeliciteerd, je bent niet de enige. Uit de TomTom Traffic Index 2023 blijkt dat het weer drukker is geworden op de wegen, met een toegenomen reistijd ten opzichte van 2022.

TomTom Traffic Index 2023

Aan de hand van de verkeersindex is een top 10 naar voren gekomen. De grote Nederlandse tijden hebben vanzelfsprekend het meeste te maken met files. De verschillen in drukte in vergelijking met het jaar ervoor zijn echt groot. Je zit merkbaar langer in de auto als jij je rond deze steden hebt bewogen in 2023 ten opzichte van 2022. Daarover bericht de Telegraaf vanmorgen.

Files

Lekker in de file staan? Ga dan naar Den Haag! Dat is de absolute nummer één van Nederland. Uit de index blijkt dat je 72 uur en 38 minuten extra tijd kwijt was in 2023 door het verkeer. Dat is een toename van 1 uur en 25 minuten in vergelijking met 2022.

Welke stad is veel drukker geworden vraagt u? Dat is absoluut Utrecht, op nummer twee in de verkeersindex. Daar moest je vorig jaar op 70 uur en 47 minuten extra reistijd rekenen. Het grote nieuws hier is de toegenomen reistijd ten opzichte van 2022. Dat is maar liefst een toename van 6 uur en 32 minuten.

Op plek drie staat.. Nijmegen! Die zag je misschien niet aankomen. Met een extra tijd van 60 uur en 47 minuten stond je ook in deze stad 5 uur en 5 minuten meer in druk verkeer in vergelijking met 2022.

Maken we even snel de rest van de top 10 af. Op vier staat Rotterdam (58 uur, 53 min +5 uur en 20 min), op vijf Amsterdam (55 uur, 2 min +4 uur, 49 min), zes Haarlem (54 uur, 53 min +6 uur, 16 min) zeven Apeldoorn (53 uur, 46 min +3 uur, 7min), acht Breda (53 uur, 32 min +2 uur, 43 min) negen Arnhem (52 uur, 15 min +4 uur, 10 min) en op tien Leiden (52 uur, 12 min, +2uur).

Kortom, in alle steden uit deze top 10 was je in 2023 langer onderweg voor dezelfde route in vergelijking met 2022.

Amsterdam duurste stad

De titel slaat op Amsterdam. Volgens de TomTom Traffic Index 2023 ben je in Amsterdam gemiddeld 1275 euro aan brandstofkosten per jaar kwijt. Dat komt vooral door de dure benzine. In vergelijking met wereldsteden als Parijs, Berlijn en Londen kom je in Amsterdam het minste ver als je slechts 1 euro aan diesel zou hebben.

Londen #1 langzaam rijden

Om af te sluiten met een troost. De TomTom Traffic Index 2023 meet wereldwijd. Nederland doet het zo slecht nog niet in vergelijking met andere plekken. Londen is de nummer één stad van langzaam rijden. Over een afstand van 10 kilometer doe je gemiddeld 37 minuten en 20 seconden. Als je dat elke dag moet meemaken dan ga je toch spontaan nadenken over alternatief vervoer.

Foto: Bugatti in Amsterdam via richard210680 op Autoblog Spots