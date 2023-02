Skoda pakt met de Enyaq RS iV het record voor de langste drift ooit

De Skoda Enyaq RS iV pakt twee Guinness World Records met de langste drift ooit op ijs. Cool!

Records zijn er om gebroken te worden. Dat dacht Skoda ook en ze gingen het ijs op met de Enyaq RS iV. Daar maakte ze de langste drift ooit en pakte hiermee niet een, maar twee Guinness Word Records. De drift was 7,35 kilometer lang.

Langste drift ooit

Ze hadden al eerder het record voor de snelste SUV met zeven zitplaatsen die een rondje deed over de Nürburgring (nog steeds niet verbroken door een andere auto). Maar om je eigen record te verbeteren, nee dat is niet zo leuk. Daarom heeft Skoda wat anders bedacht. De autofabrikant reisde vorige maand af naar het koude Zweden om aldaar op een meer bij Östersund een record te vestigen.

Dat deden ze met de volledig elektrische Skoda Enyaq in een dikke RS-uitvoering. De auto was zo goed als standaard, alleen de banden kregen wat noppen. Op een bevroren meer werd de auto afgebeuld om de langste drift ever te maken. Het helpt natuurlijk wel als je dit op ijs doet, dat maakt het allemaal wat makkelijker.

Records

De coureur van dienst was Richard Meaden van het tijdschrift Evo. Het lukte hem om de SUV in een drift te krijgen voor 7,35 kilometer. De afstand is indrukkend, maar de tijd nog meer. Meaden reed namelijk 15 minuten en 58 seconden in een drift. Indrukwekkend!

Dit resulteerde in 39 rondjes op de ijsbaan. Ondergetekende zal allang misselijk hierdoor geworden zijn, maar gelukkig was dit niet het geval bij Meaden. Hij reed tussen de 31 en 49 kilometer per uur gedurende deze tijd. Skoda heeft hiermee twee records behaald: “Longest Continuous Vehicle Drift on Ice” en “Longest Continuous Vehicle Drift on Ice (elektrische auto)”.

Mooie prestatie en nog mooiere beelden. Deze kan je hieronder vinden.